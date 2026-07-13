Uma funcionária que integrava a equipe de segurança de um evento realizado nas dependências da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Quarto de Milha (ABQM), em Araçatuba, denunciou ter sido vítima de importunação sexual na madrugada do último sábado (11). Um homem de 26 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar e o caso passou a ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava em seu intervalo de trabalho quando o suspeito começou a fazer comentários de conteúdo sexual. Segundo ela, o homem afirmou que a acompanharia até o banheiro e passou a dizer frases de cunho intimidador e ofensivo.

Ainda conforme o relato apresentado à polícia, a situação se agravou quando o investigado segurou o braço da funcionária e abriu a própria calça, em uma atitude que, segundo a vítima, indicava a intenção de constrangê-la a tocar suas partes íntimas. Ela conseguiu se desvencilhar, deixou o local imediatamente e comunicou o ocorrido ao responsável pela equipe de segurança, que acionou a Polícia Militar.