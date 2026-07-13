Uma funcionária que integrava a equipe de segurança de um evento realizado nas dependências da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Quarto de Milha (ABQM), em Araçatuba, denunciou ter sido vítima de importunação sexual na madrugada do último sábado (11). Um homem de 26 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar e o caso passou a ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava em seu intervalo de trabalho quando o suspeito começou a fazer comentários de conteúdo sexual. Segundo ela, o homem afirmou que a acompanharia até o banheiro e passou a dizer frases de cunho intimidador e ofensivo.
Ainda conforme o relato apresentado à polícia, a situação se agravou quando o investigado segurou o braço da funcionária e abriu a própria calça, em uma atitude que, segundo a vítima, indicava a intenção de constrangê-la a tocar suas partes íntimas. Ela conseguiu se desvencilhar, deixou o local imediatamente e comunicou o ocorrido ao responsável pela equipe de segurança, que acionou a Polícia Militar.
Os policiais localizaram o suspeito ainda dentro do recinto onde o evento acontecia. Conforme o registro policial, durante a abordagem e na presença da vítima, o homem pediu desculpas, alegando que tudo teria sido apenas uma brincadeira. A funcionária informou que desejava representar criminalmente contra ele e também solicitou uma medida protetiva de urgência.
Ao prestar depoimento à Polícia Civil, o investigado negou todas as acusações. Ele afirmou que mantinha apenas uma conversa amistosa com a funcionária, negou ter praticado qualquer ato de conotação sexual e disse não entender por que havia sido detido.
Após analisar os elementos apresentados, o delegado responsável pela ocorrência entendeu que havia indícios suficientes da prática, em tese, do crime de importunação sexual e confirmou a prisão em flagrante.
Em sua decisão, destacou que esse tipo de crime costuma ocorrer sem testemunhas diretas ou registros por câmeras, mas considerou o relato da vítima consistente, coerente e compatível com as circunstâncias narradas. Também pesou na análise o fato de ela ter comunicado imediatamente o ocorrido aos colegas de trabalho e à Polícia Militar.
O homem permaneceu à disposição da Justiça após a lavratura do flagrante. O inquérito segue em andamento na Delegacia de Defesa da Mulher de Araçatuba, e a defesa do investigado poderá apresentar sua versão ao longo da tramitação do processo.
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