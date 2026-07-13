Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde deste domingo (12), no bairro Rosele, em Araçatuba, após tentar escapar de uma abordagem da Polícia Militar. De acordo com a corporação, o suspeito, apontado como integrante de uma organização criminosa, foi surpreendido em um ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes e acabou detido após perseguição.

Segundo informações, os policiais CB Corazza e SD Arthur realizavam patrulhamento preventivo pela Rua Santo André, no cruzamento com a Rua Isamar, quando observaram o investigado segurando uma sacola em frente a um local conhecido pelos moradores como "Favelinha do Rosele", apontado como ponto de venda de drogas.

Ao notar a aproximação da viatura, o homem lançou a sacola em uma valeta e saiu correndo. A fuga durou poucos metros. Ele foi alcançado quando tentava entrar em uma residência com o portão aberto, cerca de 30 metros do ponto onde havia sido visto inicialmente.