Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde deste domingo (12), no bairro Rosele, em Araçatuba, após tentar escapar de uma abordagem da Polícia Militar. De acordo com a corporação, o suspeito, apontado como integrante de uma organização criminosa, foi surpreendido em um ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes e acabou detido após perseguição.
Segundo informações, os policiais CB Corazza e SD Arthur realizavam patrulhamento preventivo pela Rua Santo André, no cruzamento com a Rua Isamar, quando observaram o investigado segurando uma sacola em frente a um local conhecido pelos moradores como "Favelinha do Rosele", apontado como ponto de venda de drogas.
Ao notar a aproximação da viatura, o homem lançou a sacola em uma valeta e saiu correndo. A fuga durou poucos metros. Ele foi alcançado quando tentava entrar em uma residência com o portão aberto, cerca de 30 metros do ponto onde havia sido visto inicialmente.
Durante a abordagem, o suspeito resistiu à prisão, obrigando os policiais a utilizarem força moderada para contê-lo e realizar a algemação, conforme os protocolos operacionais.
Após ser imobilizado, ele admitiu que estava comercializando drogas na região e informou que a sacola dispensada continha entorpecentes. Os policiais retornaram ao local indicado e encontraram o material.
Na apreensão foram contabilizadas 103 pedras de crack e 43 eppendorfs contendo cocaína, drogas que, segundo a Polícia Militar, estavam prontas para comercialização.
Nova resistência durante a condução
Ainda conforme a ocorrência, enquanto era levado até a viatura, o preso voltou a resistir e passou a incitar pessoas que estavam nas proximidades a impedir a ação policial. Diante da situação, foi novamente necessário o emprego de força para garantir sua condução em segurança até a delegacia.
Durante a contenção, o investigado sofreu escoriações leves, mas recusou atendimento médico. No Plantão Policial de Araçatuba, o delegado plantonista analisou a ocorrência e ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
Conforme apurado pela reportagem, o homem é apontado pela Polícia Militar como integrante de uma facção criminosa e possui antecedentes por tráfico de drogas, além de condenações por roubo e furto. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.
A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar todos os fatos e as circunstâncias da ocorrência.
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