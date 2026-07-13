Um homem de 33 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde deste sábado (11), no bairro Vila Brasil, em Birigui, acusado de agredir uma mulher de 49 anos, ameaçar a filha dela, uma adolescente de 17 anos com necessidades especiais, e descumprir uma Medida Protetiva de Urgência expedida pela Justiça.
A equipe policial foi acionada após uma denúncia de violência doméstica em andamento. Ao chegar ao endereço, os militares encontraram as duas vítimas do lado de fora da residência, enquanto o suspeito permanecia no interior do imóvel.
Segundo os relatos colhidos no local, o homem teria chegado bastante alterado e iniciado as agressões contra a mulher, desferindo tapas, chutes e golpes de enforcamento. Durante a ação, ele também teria feito ameaças de violência sexual contra a vítima e sua filha.
Ainda conforme o depoimento das vítimas, em determinado momento o suspeito tentou se aproximar da adolescente. Para protegê-la, a mãe interveio e voltou a ser agredida.
As duas foram encaminhadas para atendimento médico, onde passaram por exames que constataram lesões compatíveis com as agressões narradas.
Durante a ocorrência, os policiais verificaram que havia uma Medida Protetiva de Urgência em vigor, que proibia o investigado de manter contato ou se aproximar das vítimas. Diante do descumprimento da ordem judicial, somado aos indícios dos crimes de violência doméstica, foi dada voz de prisão ao suspeito.
O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. Ele permaneceu à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.