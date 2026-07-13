Um homem de 33 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde deste sábado (11), no bairro Vila Brasil, em Birigui, acusado de agredir uma mulher de 49 anos, ameaçar a filha dela, uma adolescente de 17 anos com necessidades especiais, e descumprir uma Medida Protetiva de Urgência expedida pela Justiça.

A equipe policial foi acionada após uma denúncia de violência doméstica em andamento. Ao chegar ao endereço, os militares encontraram as duas vítimas do lado de fora da residência, enquanto o suspeito permanecia no interior do imóvel.

Segundo os relatos colhidos no local, o homem teria chegado bastante alterado e iniciado as agressões contra a mulher, desferindo tapas, chutes e golpes de enforcamento. Durante a ação, ele também teria feito ameaças de violência sexual contra a vítima e sua filha.