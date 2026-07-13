Uma menina de apenas 2 anos escapou de um acidente que poderia ter terminado em tragédia na tarde deste domingo (12), em Birigui. A criança foi atingida por uma motocicleta enquanto atravessava a Rua Fabiano Fani de Nicola, no bairro Margareth Vargas. Após o impacto, o motociclista abandonou o local sem prestar qualquer tipo de assistência à vítima.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 12h35. A menina estava acompanhada da mãe, de 23 anos, quando tentou atravessar a via. Mesmo sendo orientada a esperar, a criança correu em direção à rua e acabou sendo atingida de raspão pela motocicleta que trafegava pelo local.

Logo após o acidente, a mãe socorreu a filha e acionou a equipe de resgate. A criança foi levada ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui, onde passou por avaliação médica.