Uma menina de apenas 2 anos escapou de um acidente que poderia ter terminado em tragédia na tarde deste domingo (12), em Birigui. A criança foi atingida por uma motocicleta enquanto atravessava a Rua Fabiano Fani de Nicola, no bairro Margareth Vargas. Após o impacto, o motociclista abandonou o local sem prestar qualquer tipo de assistência à vítima.
De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 12h35. A menina estava acompanhada da mãe, de 23 anos, quando tentou atravessar a via. Mesmo sendo orientada a esperar, a criança correu em direção à rua e acabou sendo atingida de raspão pela motocicleta que trafegava pelo local.
Logo após o acidente, a mãe socorreu a filha e acionou a equipe de resgate. A criança foi levada ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui, onde passou por avaliação médica.
Segundo os profissionais de saúde, a menina sofreu apenas escoriações superficiais e não apresentava fraturas ou ferimentos graves. Ela permaneceu em observação e seu estado de saúde é considerado estável.
Condutor deixou o local
Quando os policiais militares chegaram ao endereço, o motociclista já havia fugido. Como não houve identificação do veículo nem informações que permitissem reconhecer o condutor, a perícia técnica não pôde ser realizada no local.
A Polícia Civil deverá instaurar investigação para tentar identificar o responsável pelo atropelamento. Além das circunstâncias do acidente, os investigadores irão apurar a fuga do motociclista, que deixou de prestar socorro à criança, conduta que pode caracterizar crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
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