Uma ação rápida da Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui impediu que um furto qualificado terminasse com prejuízo para um comerciante da cidade na madrugada deste domingo (12). Um homem e uma mulher foram presos em flagrante logo após deixarem um terreno baldio carregando diversos objetos furtados de um estabelecimento comercial localizado na Rua 7 de Dezembro.
A ocorrência foi atendida pelos guardas civis municipais Jardim e Polizel, que realizavam patrulhamento preventivo intensificado na região central, conforme determinação do comando da corporação para reforçar a segurança nas imediações do Centro Comercial.
Durante o patrulhamento, a equipe percebeu que os suspeitos, identificados como Ednildo e Rosimeire, saíam de um terreno ao lado de um comércio. Ao notarem a aproximação da viatura, os dois abandonaram vários objetos em um ponto de pouca visibilidade, atitude que despertou a suspeita dos agentes.
Grande quantidade de objetos recuperados
Na averiguação, os guardas encontraram uma grande quantidade de materiais que, posteriormente, foi confirmada como produto de furto. Entre os itens recuperados estavam fios elétricos, uma máquina lavadora de alta pressão, um motor de sucção, bateria, carretilha de pesca, ferramentas de construção civil e mecânica, além de diversos outros equipamentos.
Durante a abordagem, Ednildo estava com um aparelho celular e uma chave de fenda. Segundo ele, a ferramenta era utilizada para dar partida na motocicleta em que circulava, pois o sistema de ignição estaria danificado. Já com Rosimeire foram localizados um celular, uma porção de maconha, um isqueiro e alguns anéis, cuja origem ela não conseguiu explicar.
Também foram encontrados dois capacetes de motocicleta entre os objetos abandonados.
Buraco na parede revelou a invasão
Inicialmente, ambos negaram participação no crime. No entanto, durante as diligências, a GCM constatou que o terreno baldio fazia divisa com o imóvel furtado e descobriu um buraco aberto na parede lateral do estabelecimento, utilizado pelos criminosos para invadir o local.
Pouco depois, o proprietário do comércio, identificado como Eduardo, compareceu ao endereço e reconheceu todos os objetos recuperados como sendo de sua propriedade.
Os guardas também perceberam que as roupas de Ednildo estavam cobertas por terra e resíduos de concreto, compatíveis com a abertura realizada na parede. Após ser novamente questionado, ele acabou confessando espontaneamente a autoria do furto.
Câmeras confirmaram a ação
Apesar de negar que tivesse utilizado uma motocicleta durante o crime, imagens de câmeras de monitoramento de um imóvel vizinho mostraram Ednildo e Rosimeire chegando ao local por volta das 2h40 em uma motocicleta, pouco antes da invasão ao estabelecimento.
O veículo foi localizado e levado ao Plantão Policial. Embora não houvesse registro de furto ou roubo, foi constatado que a motocicleta possuía baixa administrativa, sendo apreendida com apoio da Polícia Militar.
Prisão em flagrante
Diante das evidências, os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Plantão Policial, juntamente com os objetos recuperados e a vítima.
O delegado responsável pelo caso ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado. Todos os bens recuperados foram devolvidos ao comerciante.
Também participaram da ocorrência, em apoio, a equipe da viatura 789, composta pelo inspetor Lemes e pelos guardas civis municipais Rafael e Galvão.
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