Uma ação rápida da Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui impediu que um furto qualificado terminasse com prejuízo para um comerciante da cidade na madrugada deste domingo (12). Um homem e uma mulher foram presos em flagrante logo após deixarem um terreno baldio carregando diversos objetos furtados de um estabelecimento comercial localizado na Rua 7 de Dezembro.

A ocorrência foi atendida pelos guardas civis municipais Jardim e Polizel, que realizavam patrulhamento preventivo intensificado na região central, conforme determinação do comando da corporação para reforçar a segurança nas imediações do Centro Comercial.

Durante o patrulhamento, a equipe percebeu que os suspeitos, identificados como Ednildo e Rosimeire, saíam de um terreno ao lado de um comércio. Ao notarem a aproximação da viatura, os dois abandonaram vários objetos em um ponto de pouca visibilidade, atitude que despertou a suspeita dos agentes.

Grande quantidade de objetos recuperados