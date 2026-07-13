Francinaldo Batista Ferreira, de 43 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (12), em uma estrada de terra na zona rural de Birigui. Os primeiros levantamentos realizados pela perícia apontam que ele pode ter sido vítima de homicídio por estrangulamento.

A Polícia Militar foi acionada pouco antes das 8h para atender uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, os policiais localizaram o homem caído de bruços, vestindo apenas uma bermuda, às margens do prolongamento da avenida Isaura Macarini Albani, em direção à zona rural do município.

Em um primeiro momento, não foram constatadas lesões aparentes, mas, diante das circunstâncias da morte, a Polícia Civil foi comunicada e determinou o isolamento da área para o trabalho da perícia técnico-científica.

Indícios de violência