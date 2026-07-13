Francinaldo Batista Ferreira, de 43 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (12), em uma estrada de terra na zona rural de Birigui. Os primeiros levantamentos realizados pela perícia apontam que ele pode ter sido vítima de homicídio por estrangulamento.
A Polícia Militar foi acionada pouco antes das 8h para atender uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, os policiais localizaram o homem caído de bruços, vestindo apenas uma bermuda, às margens do prolongamento da avenida Isaura Macarini Albani, em direção à zona rural do município.
Em um primeiro momento, não foram constatadas lesões aparentes, mas, diante das circunstâncias da morte, a Polícia Civil foi comunicada e determinou o isolamento da área para o trabalho da perícia técnico-científica.
Indícios de violência
Durante os exames periciais, surgiram elementos que reforçaram a suspeita de que Francinaldo tenha sido assassinado. Os peritos identificaram uma lesão compatível com marca de unha no ombro direito, além de um ferimento no pescoço que pode ter sido provocado por um objeto fino, como um cadarço ou fio.
A vítima também apresentava hematomas na região dos olhos e a cabeça com intensa coloração arroxeada, características que serão analisadas durante o exame necroscópico para esclarecer a causa da morte.
Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Próximo ao local onde estava a vítima, foram recolhidos uma camiseta, um boné e um par de chinelos, que poderão auxiliar nas investigações.
Polícia busca esclarecer o crime
Os investigadores também apreenderam uma carteira contendo o documento de identidade e um cartão bancário pertencentes à vítima.
Até a tarde deste domingo, a polícia ainda não havia localizado o endereço residencial de Francinaldo Batista Ferreira nem identificado familiares na cidade. O caso foi registrado como homicídio e será apurado por meio de inquérito instaurado pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer a dinâmica do crime, identificar a autoria e a motivação do assassinato.
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