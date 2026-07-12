Um motociclista morreu na noite de sábado (11) após se envolver em um acidente na Rodovia Pedro Monteleone (SP-351), em Catanduva, a aproximadamente 100 km de Araçatuba. O nome da vitíma não havia sido divulgado.
De acordo com a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), a colisão aconteceu no quilômetro 206 da rodovia, na faixa 2 de rolamento. As informações preliminares apontam que a motocicleta seguia na contramão da pista quando bateu de frente contra um carro.
O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Até a publicação da ocorrência, o estado de saúde do motorista e dos dois passageiros que estavam no automóvel não havia sido informado.
Em razão da colisão, uma das faixas da rodovia precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência e os trabalhos de remoção dos veículos. A pista foi totalmente liberada no início da madrugada deste domingo (12), sem registro de congestionamento.
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