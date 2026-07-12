12 de julho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
CATANDUVA

Colisão frontal na contramão deixa motociclista morto em rodovia

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Artesp
Segundo a Artesp, a motocicleta trafegava na contramão quando colidiu com um automóvel
Segundo a Artesp, a motocicleta trafegava na contramão quando colidiu com um automóvel

Um motociclista morreu na noite de sábado (11) após se envolver em um acidente na Rodovia Pedro Monteleone (SP-351), em Catanduva, a aproximadamente 100 km de Araçatuba. O nome da vitíma não havia sido divulgado.

De acordo com a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), a colisão aconteceu no quilômetro 206 da rodovia, na faixa 2 de rolamento. As informações preliminares apontam que a motocicleta seguia na contramão da pista quando bateu de frente contra um carro.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Até a publicação da ocorrência, o estado de saúde do motorista e dos dois passageiros que estavam no automóvel não havia sido informado.

Em razão da colisão, uma das faixas da rodovia precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência e os trabalhos de remoção dos veículos. A pista foi totalmente liberada no início da madrugada deste domingo (12), sem registro de congestionamento.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários