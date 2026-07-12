Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (12), após furtar um veículo nas proximidades da 31ª Festa do Peão de Mirandópolis. A prisão foi realizada por policiais militares rodoviários durante a Operação Impacto/9 de Julho, integrada à Operação Direção Segura Seletiva.

A abordagem ocorreu por volta da 1h24, no quilômetro 5,5 da rodovia SPA-601/300, em Mirandópolis. Os policiais patrulhavam a região quando decidiram abordar um VW Gol Special.

Durante a vistoria, os militares encontraram uma chave mixa na ignição do automóvel. Questionado, o motorista confessou que havia acabado de furtar o veículo nas imediações do recinto da festa.