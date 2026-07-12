12 de julho de 2026
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MIRANDÓPOLIS

Homem é preso após furtar carro durante Festa do Peão

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária
O automóvel foi devolvido à proprietária, que participava da 31ª Festa do Peão de Mirandópolis
O automóvel foi devolvido à proprietária, que participava da 31ª Festa do Peão de Mirandópolis

Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (12), após furtar um veículo nas proximidades da 31ª Festa do Peão de Mirandópolis. A prisão foi realizada por policiais militares rodoviários durante a Operação Impacto/9 de Julho, integrada à Operação Direção Segura Seletiva.

A abordagem ocorreu por volta da 1h24, no quilômetro 5,5 da rodovia SPA-601/300, em Mirandópolis. Os policiais patrulhavam a região quando decidiram abordar um VW Gol Special.

Durante a vistoria, os militares encontraram uma chave mixa na ignição do automóvel. Questionado, o motorista confessou que havia acabado de furtar o veículo nas imediações do recinto da festa.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Mirandópolis, onde o suspeito permaneceu preso em flagrante. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele não possui antecedentes criminais.

A proprietária do veículo, que estava no interior da Festa do Peão, foi informada sobre o furto, compareceu à delegacia e recuperou o automóvel.

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