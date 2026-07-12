A professora Michele Ramos, da Emef Professora Ildete Mendonça Barbosa, em São José dos Campos (SP), afirmou, em entrevista ao programa Alô Você Vale, da afiliada TH+ SBT, na quarta-feira, 1º de julho, que não pretende voltar à sala de aula por enquanto após três alunos colocarem pedaços de vidro em sua garrafa de água.

A ingestão ou presença de vidro moído no estômago é uma emergência médica grave. Fragmentos cortantes podem causar cortes, inflamações e perfurações no esôfago, estômago e intestinos. Complicações como hemorragias ou peritonite exigem atendimento hospitalar imediato.

Com 40 anos de magistério no fundamental 2 e ensino médio, tenho algo a dizer sobre o assunto violência na escola. Até dei meu rosto para aluno bater, mas ele baixou a mão. Diretor queria chamar pais, suspendê-lo das aulas, eu o removi de tais intenções: fui brusco com ele, ficou nervoso.