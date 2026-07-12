Um homem foi preso em flagrante na tarde de sábado (11), em Avanhandava, após descumprir uma medida protetiva de urgência em favor da própria mãe e causar danos ao veículo do irmão.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom para atender a ocorrência na Vila Industrial. No local, os policiais constataram que o investigado havia se aproximado da residência da vítima, contrariando determinação judicial.

Durante a ocorrência, ele se envolveu em uma discussão com o irmão e, em seguida, desferiu um soco contra o vidro de um veículo, provocando danos ao automóvel.