12 de julho de 2026
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TRÁFICO

Denúncia leva Polícia a ponto de venda de drogas em Piacatu

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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CPI 10
Suspeito foi abordado em comércio com cocaína fracionada, dinheiro e celulares
Suspeito foi abordado em comércio com cocaína fracionada, dinheiro e celulares

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante a madrugada deste domingo (12), em Piacatu, após uma denúncia recebida pela Polícia Militar.

Segundo a corporação, equipes foram até um estabelecimento comercial localizado na avenida Dr. José Benetti, no bairro Colinas, onde localizaram o suspeito. Durante a abordagem, os policiais encontraram 50 porções de cocaína já embaladas para venda, além de R$ 80 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a prisão em flagrante por tráfico de drogas foi confirmada pela autoridade policial. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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