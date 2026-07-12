Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante a madrugada deste domingo (12), em Piacatu, após uma denúncia recebida pela Polícia Militar.

Segundo a corporação, equipes foram até um estabelecimento comercial localizado na avenida Dr. José Benetti, no bairro Colinas, onde localizaram o suspeito. Durante a abordagem, os policiais encontraram 50 porções de cocaína já embaladas para venda, além de R$ 80 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a prisão em flagrante por tráfico de drogas foi confirmada pela autoridade policial. Ele permaneceu à disposição da Justiça.