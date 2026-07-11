11 de julho de 2026
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GUZOLÂNDIA

Homem é preso após agredir companheira e tentar estrangulá-la

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Acusado de agredir a companheira com socos, puxões de cabelo e tentativa de estrangulamento
Acusado de agredir a companheira com socos, puxões de cabelo e tentativa de estrangulamento

A Polícia Militar prendeu um homem na noite de sexta-feira, em Guzolândia, após atender uma ocorrência de violência doméstica registrada na Rua Antônio Palharini.

Segundo informações da corporação, a vítima relatou que foi agredida pelo companheiro com puxões de cabelo, socos e que ainda sofreu uma tentativa de estrangulamento. Ela apresentava ferimentos na região da boca e dos olhos.

O suspeito foi localizado dentro da residência e recebeu voz de prisão. Em seguida, ele e a vítima foram encaminhados para atendimento médico, onde as lesões foram confirmadas por exame.

Após o atendimento, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial. A autoridade responsável ratificou a prisão em flagrante, mantendo o investigado à disposição da Justiça.

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