A Polícia Militar prendeu um homem na noite de sexta-feira, em Guzolândia, após atender uma ocorrência de violência doméstica registrada na Rua Antônio Palharini.

Segundo informações da corporação, a vítima relatou que foi agredida pelo companheiro com puxões de cabelo, socos e que ainda sofreu uma tentativa de estrangulamento. Ela apresentava ferimentos na região da boca e dos olhos.

O suspeito foi localizado dentro da residência e recebeu voz de prisão. Em seguida, ele e a vítima foram encaminhados para atendimento médico, onde as lesões foram confirmadas por exame.