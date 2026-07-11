A Polícia Militar prendeu um homem na noite de sexta-feira, em Guzolândia, após atender uma ocorrência de violência doméstica registrada na Rua Antônio Palharini.
Segundo informações da corporação, a vítima relatou que foi agredida pelo companheiro com puxões de cabelo, socos e que ainda sofreu uma tentativa de estrangulamento. Ela apresentava ferimentos na região da boca e dos olhos.
O suspeito foi localizado dentro da residência e recebeu voz de prisão. Em seguida, ele e a vítima foram encaminhados para atendimento médico, onde as lesões foram confirmadas por exame.
Após o atendimento, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial. A autoridade responsável ratificou a prisão em flagrante, mantendo o investigado à disposição da Justiça.
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