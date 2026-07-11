11 de julho de 2026
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ARAÇATUBA

Placa de uma, peças de outra: moto adulterada termina apreendida

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Policiais militares prenderam um homem na noite de sexta-feira (10), em Araçatuba, após constatarem que a motocicleta conduzida por ele apresentava adulteração
Policiais militares prenderam um homem na noite de sexta-feira (10), em Araçatuba, após constatarem que a motocicleta conduzida por ele apresentava adulteração

Durante patrulhamento realizado na noite de sexta-feira, equipes da Força Tática abordaram uma motocicleta que trafegava pela Avenida Ibirapuera, no bairro Monte Carlo, em Araçatuba. A fiscalização foi motivada por inconsistências observadas entre as características do veículo e os dados da placa.

Na vistoria, os policiais verificaram que o emplacamento pertencia a outra motocicleta e que os números de identificação do chassi e do motor haviam sido suprimidos, impossibilitando a identificação do veículo. Também foram constatados indícios de que a moto havia sido montada com peças de diferentes veículos.

O condutor não conseguiu apresentar documentação que comprovasse a procedência da motocicleta. Diante da situação, ele foi levado ao Plantão Policial, onde a prisão pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor foi ratificada. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça, e a motocicleta foi apreendida para perícia.

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