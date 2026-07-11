11 de julho de 2026
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RUBINÉIA

Idoso de 65 anos morre afogado após cair de barco no Rio Paraná

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Isaías Lima Neto, de 65 anos, morreu na sexta-feira (10) após cair de um barco no Rio Paraná
Isaías Lima Neto, de 65 anos, morreu na sexta-feira (10) após cair de um barco no Rio Paraná

Um homem de 65 anos morreu após cair de uma embarcação no Rio Paraná, em Rubinéia, cidade de aproximadamente 140 km de Araçatuba, na tarde de sexta-feira (10). A vítima foi identificada como Isaías Lima Neto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o idoso passava o dia com familiares em um rancho às margens do rio e decidiu sair sozinho para testar o barco. A principal hipótese é que uma manobra brusca tenha provocado a queda na água.

Os bombeiros aguardaram o combustível acabar para recuperar o barco em segurança.

As buscas duraram aproximadamente 50 minutos. Depois de localizar a vítima, os socorristas iniciaram manobras de reanimação ainda no local, mas o homem não resistiu. Ele chegou a ser encaminhado para a Santa Casa de Santa Fé do Sul, onde o óbito foi confirmado.

Segundo os bombeiros, um colete salva-vidas foi encontrado dentro da embarcação. O velório ocorre neste sábado (11), em Urânia, onde também será realizado o sepultamento.

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