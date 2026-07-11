Um homem de 65 anos morreu após cair de uma embarcação no Rio Paraná, em Rubinéia, cidade de aproximadamente 140 km de Araçatuba, na tarde de sexta-feira (10). A vítima foi identificada como Isaías Lima Neto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o idoso passava o dia com familiares em um rancho às margens do rio e decidiu sair sozinho para testar o barco. A principal hipótese é que uma manobra brusca tenha provocado a queda na água.

Os bombeiros aguardaram o combustível acabar para recuperar o barco em segurança.