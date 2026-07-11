Um homem de 65 anos morreu após cair de uma embarcação no Rio Paraná, em Rubinéia, cidade de aproximadamente 140 km de Araçatuba, na tarde de sexta-feira (10). A vítima foi identificada como Isaías Lima Neto.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o idoso passava o dia com familiares em um rancho às margens do rio e decidiu sair sozinho para testar o barco. A principal hipótese é que uma manobra brusca tenha provocado a queda na água.
Os bombeiros aguardaram o combustível acabar para recuperar o barco em segurança.
As buscas duraram aproximadamente 50 minutos. Depois de localizar a vítima, os socorristas iniciaram manobras de reanimação ainda no local, mas o homem não resistiu. Ele chegou a ser encaminhado para a Santa Casa de Santa Fé do Sul, onde o óbito foi confirmado.
Segundo os bombeiros, um colete salva-vidas foi encontrado dentro da embarcação. O velório ocorre neste sábado (11), em Urânia, onde também será realizado o sepultamento.
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