11 de julho de 2026
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ESPORTE EQUESTRE

Maior evento do Quarto de Milha do Brasil movimenta Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Com mais de 11 mil inscrições, 3.316 cavalos e competidores de todo o país, Campeonato Nacional transforma a cidade na capital brasileira do esporte equestre até o dia 19 de julho
Com mais de 11 mil inscrições, 3.316 cavalos e competidores de todo o país, Campeonato Nacional transforma a cidade na capital brasileira do esporte equestre até o dia 19 de julho

Mais de 11 mil inscrições, cerca de 1,8 mil competidores e mais de 3,3 mil animais transformam Araçatuba, até o próximo dia 19 de julho, na capital brasileira do cavalo Quarto de Milha.

Em andamento desde o último domingo (6), o 49º Campeonato Nacional do Quarto de Milha é promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM) e reúne participantes de praticamente todos os estados brasileiros no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado.

As disputas acontecem simultaneamente em quatro arenas e definem títulos nacionais da raça em diversas modalidades esportivas, consolidando o campeonato como o principal evento do calendário do Quarto de Milha no país.

Araçatuba no centro do cenário equestre

Durante duas semanas, hotéis, restaurantes, comércios e diversos setores da economia local recebem um grande fluxo de visitantes, movimentando a cidade e fortalecendo o turismo de negócios e eventos.

Além do impacto econômico, o campeonato coloca Araçatuba em evidência no cenário nacional do esporte equestre, atraindo competidores profissionais, famílias, investidores e admiradores da raça.

Estrutura ampliada e atrações para o público

A edição de 2026 apresenta novidades para os visitantes. Entre elas estão um novo camarote com infraestrutura ampliada, cinema ao ar livre e uma nova pista de aquecimento destinada às provas de Três Tambores.

Segundo a organização, a programação também inclui a transmissão dos jogos da Copa do Mundo em telão instalado no recinto.

A proposta é ampliar a experiência do público para além das disputas esportivas, oferecendo opções de lazer e entretenimento para visitantes de todas as idades.

Quem pretende prestigiar o evento participa ainda de uma ação solidária. Segundo a organização, o acesso ao recinto ocorre mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, destinado ao programa Sesc Mesa Brasil, que atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos.

Parceria internacional e inclusão

Outro destaque desta edição é a retomada da parceria entre a ABQM e a American Quarter Horse Association (AQHA), entidade norte-americana referência mundial da raça.

Com isso, as provas passam a contar com juízes certificados internacionalmente, elevando o nível técnico das competições e ampliando o reconhecimento internacional dos resultados obtidos pelos competidores brasileiros.

O campeonato também celebra os dez anos da categoria Paratleta, criada durante o Nacional de 2016 e considerada um dos principais símbolos da inclusão no esporte equestre brasileiro.

A programação prevê ainda a entrega das Placas de Registro Diamante, honraria concedida pela ABQM a cavalos que alcançaram desempenho de destaque ao longo da carreira esportiva.

Além das disputas nas pistas, o Nacional também movimenta o mercado da raça Quarto de Milha. Ao longo do evento estão previstos leilões de animais de alto padrão genético, reunindo criadores, investidores e compradores de diversas regiões do país.

Visitação

O 49º Campeonato Nacional do Quarto de Milha segue até o dia 19 de julho, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba.

A programação reúne provas esportivas durante todo o dia e atrações voltadas ao entretenimento e à convivência familiar, como cinema ao ar livre, novo camarote e espaços de lazer para o público.

Além de movimentar o esporte e a economia regional, o evento também busca fortalecer ações sociais por meio da arrecadação de alimentos destinados a instituições atendidas pelo programa Sesc Mesa Brasil.

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