Mais de 11 mil inscrições, cerca de 1,8 mil competidores e mais de 3,3 mil animais transformam Araçatuba, até o próximo dia 19 de julho, na capital brasileira do cavalo Quarto de Milha.

Em andamento desde o último domingo (6), o 49º Campeonato Nacional do Quarto de Milha é promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM) e reúne participantes de praticamente todos os estados brasileiros no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado.

As disputas acontecem simultaneamente em quatro arenas e definem títulos nacionais da raça em diversas modalidades esportivas, consolidando o campeonato como o principal evento do calendário do Quarto de Milha no país.

Araçatuba no centro do cenário equestre