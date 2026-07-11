Julho é o mês das férias e, com ele, uma pergunta que se repete em muitas casas: o que fazer com as crianças durante quase um mês longe da escola? Para muitas famílias, a resposta parece inevitável. Enquanto algumas recorrem às viagens para aproveitar o período de descanso, outras acabam vendo os filhos passarem horas em frente ao celular, ao computador ou à televisão.
O que muita gente desconhece é que Araçatuba e Birigui oferecem uma série de opções de lazer capazes de preencher boa parte das férias sem que seja necessário sair da cidade ou gastar muito dinheiro. Entre parques, espaços culturais, turismo de natureza, atividades esportivas e programação gratuita, o município reúne atrações para crianças de diferentes idades e também para toda a família.
A reportagem reuniu alguns dos principais destinos disponíveis durante o mês de julho e ouviu uma especialista para entender por que experiências simples, compartilhadas entre pais e filhos, podem ser mais importantes para o desenvolvimento infantil do que horas diante das telas.
Natureza para brincar e descansar
Quem deseja aproveitar o período de férias ao ar livre encontra no Parque Municipal da Fazenda no Bairro Aviação é uma das principais opções de lazer da cidade. O espaço reúne trilhas para caminhada, área destinada às crianças, gramados para piqueniques e locais voltados à prática de atividades físicas, oferecendo um ambiente tranquilo para famílias que buscam contato com a natureza.
Outra alternativa bastante procurada é o Parque Ecológico Baguaçu (PEBA). Além das trilhas em meio à vegetação nativa, o local abriga quedas d'água, rica biodiversidade e ações voltadas à educação ambiental. O passeio une lazer, contemplação e aprendizado, aproximando crianças do meio ambiente de forma prática.
Às margens do Rio Tietê, o Parque Náutico Milton Camargo amplia esse roteiro com opções voltadas à pesca esportiva, contemplação da paisagem e convivência familiar, especialmente nos finais de semana.
Diversão para todas as idades
A Cidade da Criança continua sendo um dos espaços mais tradicionais para quem tem filhos pequenos. Localizada dentro do Bosque Municipal, no bairro São Joaquim ela reúne miniaturas de construções históricas de Araçatuba, esculturas inspiradas na fauna brasileira, playgrounds e áreas verdes que transformam o passeio em uma atividade ao mesmo tempo recreativa e educativa.
Os adolescentes também encontram espaço nas férias. A Praça da Juventude, considerada uma das mais modernas pistas de skate da região, recebe diariamente praticantes do esporte e famílias que utilizam o espaço para lazer e convivência.
No centro da cidade, a Praça Rui Barbosa, conhecida como Praça do Boi, também integra o roteiro. Além do monumento que remete à história da pecuária em Araçatuba, o local reúne jardim japonês, fonte luminosa, coreto e espaços para caminhada.
Turismo para conhecer a própria cidade
As férias também podem ser uma oportunidade para descobrir lugares que muitos moradores nunca visitaram. O Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues no centro da cidade preserva parte da história da formação de Araçatuba e da chegada da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, oferecendo uma verdadeira viagem ao passado.
Outra opção é percorrer algumas das rotas de cicloturismo criadas pelo município. Com mais de 20 trajetos em áreas rurais, os roteiros permitem contato com paisagens naturais, rios, propriedades rurais e estradas vicinais, incentivando a prática esportiva e o turismo sustentável.
Para quem prefere experiências ligadas ao campo, a cidade também investe na estruturação da Rota Rural, valorizando propriedades que oferecem gastronomia típica, hospitalidade e vivências relacionadas ao cotidiano rural.
Gastronomia também entra no roteiro
Nem só de passeios vivem as férias. Durante julho, Araçatuba promove o 1º Festival da Pizza, reunindo pizzarias que oferecem sabores exclusivos e receitas especiais preparadas para o evento. A iniciativa amplia as opções de lazer noturno e incentiva moradores e visitantes a conhecerem a gastronomia local.
A culinária araçatubense também tem como destaque o tradicional cupim casqueirado, prato que se tornou símbolo da cidade e reforça a vocação gastronômica do município.
O Sesc transforma julho em um mês de brincadeiras
Além das atrações espalhadas pela cidade, o Sesc Birigui preparou uma programação especial de férias voltada ao brincar, à criatividade e ao convívio entre crianças e adultos. Durante todo o mês, a unidade oferece atividades gratuitas que incluem oficinas, jogos, literatura, teatro, cinema e práticas esportivas.
Entre os destaques estão a Arena de Games Esportivos, festivais de golzinho, futebol de botão, pebolim, experiências sensoriais para bebês, rodas de leitura, oficinas de arte, apresentações circenses e espetáculos infantis. A programação também inclui sessões de cinema, como o Cinema no Gramado, além de filmes voltados ao público infantil exibidos no teatro da unidade.
Outra atração é o Programa de Férias, destinado a crianças de 6 a 12 anos. A iniciativa reúne oficinas, brincadeiras, filmes e atividades recreativas em turmas distribuídas ao longo de julho, oferecendo uma alternativa para famílias que procuram atividades supervisionadas durante o recesso escolar.
O desafio é fazer as crianças esquecerem um pouco o celular
Para a psicóloga clínica Isabela Boteon, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental, o período de férias representa uma oportunidade importante para fortalecer vínculos familiares. Segundo ela, não são as viagens caras que constroem a memória afetiva das crianças, mas sim os momentos de convivência e atenção compartilhados entre pais e filhos.
Ela explica que atividades simples, como jogos de tabuleiro, piqueniques, culinária em família, contação de histórias ou passeios em parques, ajudam no desenvolvimento emocional infantil e favorecem a construção de lembranças que permanecem por toda a vida. Mesmo para os pais que continuam trabalhando durante julho, reservar um período do dia para brincar ou conversar faz diferença.
Outro alerta da especialista diz respeito ao uso excessivo das telas. Ela recomenda que celulares, computadores e videogames não sejam a principal forma de entretenimento durante as férias. Segundo Isabela, o aparelho não deve assumir o papel de "babá digital", já que o excesso de tempo diante das telas pode substituir experiências fundamentais para o desenvolvimento social e emocional das crianças.
No fim das contas, as férias escolares podem ser menos sobre a distância percorrida e mais sobre o tempo vivido em família. Em Araçatuba, as opções mostram que diversão, aprendizado e convivência estão mais próximos do que muitos imaginam — basta trocar algumas horas diante da tela por um passeio ao ar livre, uma atividade cultural ou uma simples brincadeira compartilhada.
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