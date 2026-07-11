Julho é o mês das férias e, com ele, uma pergunta que se repete em muitas casas: o que fazer com as crianças durante quase um mês longe da escola? Para muitas famílias, a resposta parece inevitável. Enquanto algumas recorrem às viagens para aproveitar o período de descanso, outras acabam vendo os filhos passarem horas em frente ao celular, ao computador ou à televisão.

O que muita gente desconhece é que Araçatuba e Birigui oferecem uma série de opções de lazer capazes de preencher boa parte das férias sem que seja necessário sair da cidade ou gastar muito dinheiro. Entre parques, espaços culturais, turismo de natureza, atividades esportivas e programação gratuita, o município reúne atrações para crianças de diferentes idades e também para toda a família.

A reportagem reuniu alguns dos principais destinos disponíveis durante o mês de julho e ouviu uma especialista para entender por que experiências simples, compartilhadas entre pais e filhos, podem ser mais importantes para o desenvolvimento infantil do que horas diante das telas.

Natureza para brincar e descansar