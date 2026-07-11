11 de julho de 2026
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POLÍCIA

Suspeito confessa que levaria crack para revenda em Avanhandava

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Homem foi abordado na vicinal após denúncia e acabou preso em flagrante por tráfico
Homem foi abordado na vicinal após denúncia e acabou preso em flagrante por tráfico

Durante patrulhamento na tarde desta quinta-feira (10), a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas em Avanhandava após receber uma denúncia de que ele estaria retornando de Promissão com entorpecentes destinados à comercialização.

O suspeito foi localizado na Vicinal Gentil Moreira, na zona rural do município, onde os policiais realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal, foram encontradas cinco porções de crack e R$ 30 em dinheiro.

Segundo a PM, o homem admitiu que havia comprado a droga em Promissão por R$ 150 e que pretendia revendê-la em Avanhandava.

Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

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