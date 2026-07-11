Durante patrulhamento na tarde desta quinta-feira (10), a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas em Avanhandava após receber uma denúncia de que ele estaria retornando de Promissão com entorpecentes destinados à comercialização.

O suspeito foi localizado na Vicinal Gentil Moreira, na zona rural do município, onde os policiais realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal, foram encontradas cinco porções de crack e R$ 30 em dinheiro.

Segundo a PM, o homem admitiu que havia comprado a droga em Promissão por R$ 150 e que pretendia revendê-la em Avanhandava.