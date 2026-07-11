Uma mulher foi presa em flagrante por furto na tarde desta quinta-feira (10), em Barbosa, após ser identificada por imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial localizado na região central da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom para atender a ocorrência e, após analisar as gravações do sistema de monitoramento, identificou a suspeita e iniciou diligências.

A mulher foi localizada em uma residência na Rua Tietê, onde ainda estava com o perfume furtado. O produto foi recuperado e apreendido.