Uma mulher foi presa em flagrante por furto na tarde desta quinta-feira (10), em Barbosa, após ser identificada por imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial localizado na região central da cidade.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom para atender a ocorrência e, após analisar as gravações do sistema de monitoramento, identificou a suspeita e iniciou diligências.
A mulher foi localizada em uma residência na Rua Tietê, onde ainda estava com o perfume furtado. O produto foi recuperado e apreendido.
Ela recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida ao Plantão Policial. Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão pelo crime de furto. A suspeita permaneceu presa à disposição da Justiça.
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