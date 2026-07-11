11 de julho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
POLÍCIA EM BARBOSA

Câmeras ajudam Polícia a localizar mulher com perfume furtado

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Suspeita foi encontrada em casa com o produto e permaneceu presa em flagrante
Suspeita foi encontrada em casa com o produto e permaneceu presa em flagrante

Uma mulher foi presa em flagrante por furto na tarde desta quinta-feira (10), em Barbosa, após ser identificada por imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial localizado na região central da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom para atender a ocorrência e, após analisar as gravações do sistema de monitoramento, identificou a suspeita e iniciou diligências.

A mulher foi localizada em uma residência na Rua Tietê, onde ainda estava com o perfume furtado. O produto foi recuperado e apreendido.

Ela recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida ao Plantão Policial. Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão pelo crime de furto. A suspeita permaneceu presa à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários