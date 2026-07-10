A tarde desta sexta-feira (10) terminou com a prisão de um homem procurado pela Justiça durante uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba, no bairro São José. Além de ter contra si um mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia, ele também responderá por envolvimento com entorpecentes após assumir a propriedade da droga encontrada durante a ocorrência.
Segundo informações apuradas, equipes da GCM realizavam patrulhamento preventivo pela região quando avistaram o suspeito transitando de bicicleta. O comportamento do homem chamou a atenção dos agentes, que perceberam um volume incomum em um dos bolsos do short. Ao notar a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo.
Na tentativa de evitar a abordagem, o suspeito lançou uma sacola na via pública e acelerou a fuga utilizando a bicicleta. A tentativa, porém, durou poucos metros. Ele foi acompanhado pelos guardas e acabou interceptado.
Durante a revista pessoal, os agentes observaram que o homem apresentava sinais evidentes de nervosismo, com tremores e comportamento inquieto. Em consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que havia um mandado de prisão expedido contra ele por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia.
Com o reforço de outras equipes da GCM, os guardas retornaram ao ponto onde o suspeito havia descartado a sacola. O material foi localizado e, durante a ocorrência, o próprio abordado confessou que a porção de entorpecente encontrada lhe pertencia.
O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a droga apreendida também foi apresentada. Após o registro da ocorrência, a autoridade policial adotou as providências legais.
O suspeito permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça tanto para o cumprimento do mandado judicial quanto para responder pelo crime relacionado ao entorpecente apreendido.
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