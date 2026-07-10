Um motociclista morreu após um grave acidente registrado na madrugada desta sexta-feira (10) na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Nova Independência.
Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 3h10, na altura do km 173,4 da pista sul. No local, um Volkswagen Gol 1.6 atingiu a traseira de uma Honda CG 160, provocando a queda do motociclista sobre a pista.
A vítima foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros de Andradina e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado às 5h10.
O motorista do automóvel realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/l, descartando a ingestão de bebida alcoólica.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. A identidade da vítima não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.
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