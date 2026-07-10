Um motociclista morreu após um grave acidente registrado na madrugada desta sexta-feira (10) na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Nova Independência.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 3h10, na altura do km 173,4 da pista sul. No local, um Volkswagen Gol 1.6 atingiu a traseira de uma Honda CG 160, provocando a queda do motociclista sobre a pista.

A vítima foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros de Andradina e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado às 5h10.