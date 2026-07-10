10 de julho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
SUSTO

Saco de pães cai e motorista tomba carro em Birigui

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Militar
Apesar do susto, não houve danos ao patrimônio público, privado ou a outros veículos e pessoas
Apesar do susto, não houve danos ao patrimônio público, privado ou a outros veículos e pessoas

Um motorista de 60 anos ficou levemente ferido após o carro que dirigia tombar na manhã desta sexta-feira (10), na Rua Francisco Valéria, no bairro Monte Líbano, em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 8h e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Segundo a PM, o condutor seguia com um Fiat Uno no sentido centro quando um saco de pães que estava sobre o banco do passageiro caiu no assoalho do veículo. Ao se abaixar para tentar pegá-lo, ele perdeu o controle da direção, subiu na guia da calçada e acabou tombando o automóvel.

Apesar do susto, não houve danos ao patrimônio público, privado ou a outros veículos e pessoas.

Os bombeiros foram acionados e realizaram o destombamento do carro. Em seguida, o motorista foi encaminhado à Santa Casa de Birigui, onde recebeu atendimento médico preventivo.

Conforme a Polícia Militar, a documentação do condutor e do veículo estava regular.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários