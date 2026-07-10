Um motorista de 60 anos ficou levemente ferido após o carro que dirigia tombar na manhã desta sexta-feira (10), na Rua Francisco Valéria, no bairro Monte Líbano, em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 8h e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Segundo a PM, o condutor seguia com um Fiat Uno no sentido centro quando um saco de pães que estava sobre o banco do passageiro caiu no assoalho do veículo. Ao se abaixar para tentar pegá-lo, ele perdeu o controle da direção, subiu na guia da calçada e acabou tombando o automóvel.

Apesar do susto, não houve danos ao patrimônio público, privado ou a outros veículos e pessoas.