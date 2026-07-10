Nesta sexta-feira (10), Dia da Pizza, muitos consumidores devem aproveitar a data em pizzarias ou por meio de aplicativos e serviços de delivery. Para evitar problemas, o Procon-SP divulgou orientações sobre os principais direitos dos clientes.
Antes de fazer o pedido, é importante conferir preços, formas de pagamento e condições informadas pelo estabelecimento. Nas pizzarias, o cardápio deve estar disponível e os valores precisam ser apresentados de maneira clara.
Para quem consumir no salão, o couvert artístico só pode ser cobrado quando houver apresentação ao vivo e o cliente for informado previamente sobre a cobrança e o valor. Já a taxa de serviço, normalmente de 10%, é opcional e não pode ser imposta.
Atenção ao delivery
Nos pedidos por delivery, o consumidor deve revisar endereço, quantidade, valor total e prazo de entrega antes de concluir a compra.
Ao receber a pizza, é recomendável verificar se o pedido corresponde ao solicitado e se a embalagem está íntegra. Caso haja sinais de violação, adulteração ou condições inadequadas para consumo, o problema deve ser comunicado imediatamente ao estabelecimento.
No pagamento com cartão, o cliente deve conferir o valor exibido na máquina antes de digitar a senha e evitar entregar o cartão sem acompanhar a operação. Equipamentos com visor ilegível ou danificado exigem atenção.
Em caso de problema
Se houver atraso excessivo, cobrança indevida, entrega de produto diferente ou outra falha no serviço, a primeira orientação é procurar o próprio estabelecimento.
Caso o problema não seja resolvido, o consumidor pode registrar reclamação no Procon-SP, apresentando comprovantes de pagamento, nota fiscal, registros do pedido e conversas mantidas com a empresa.
Entre as principais recomendações estão conferir os preços antes da compra, guardar os comprovantes, verificar o pedido no momento da entrega e confirmar o valor na máquina de cartão antes do pagamento.
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