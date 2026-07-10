Nesta sexta-feira (10), Dia da Pizza, muitos consumidores devem aproveitar a data em pizzarias ou por meio de aplicativos e serviços de delivery. Para evitar problemas, o Procon-SP divulgou orientações sobre os principais direitos dos clientes.

Antes de fazer o pedido, é importante conferir preços, formas de pagamento e condições informadas pelo estabelecimento. Nas pizzarias, o cardápio deve estar disponível e os valores precisam ser apresentados de maneira clara.

Para quem consumir no salão, o couvert artístico só pode ser cobrado quando houver apresentação ao vivo e o cliente for informado previamente sobre a cobrança e o valor. Já a taxa de serviço, normalmente de 10%, é opcional e não pode ser imposta.

Atenção ao delivery