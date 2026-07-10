Araçatuba passou a contar com uma nova política voltada à inclusão profissional de pessoas com deficiência. A Lei nº 9.091, de 8 de julho de 2026, institui diretrizes para a implantação de um programa de capacitação para o mercado de trabalho e de incentivo a empreendimentos inclusivos.

De autoria da vereadora Sol do Autismo (PL), a legislação prevê ações de qualificação, empregabilidade e empreendedorismo que poderão ser desenvolvidas pelo poder público em parceria com instituições públicas e privadas e organizações da sociedade civil.

Entre as iniciativas estão cursos de capacitação técnica e profissional, oficinas, atividades práticas, estágios e ações para facilitar o ingresso e a permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.