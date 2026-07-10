Araçatuba passou a contar com uma nova política voltada à inclusão profissional de pessoas com deficiência. A Lei nº 9.091, de 8 de julho de 2026, institui diretrizes para a implantação de um programa de capacitação para o mercado de trabalho e de incentivo a empreendimentos inclusivos.
De autoria da vereadora Sol do Autismo (PL), a legislação prevê ações de qualificação, empregabilidade e empreendedorismo que poderão ser desenvolvidas pelo poder público em parceria com instituições públicas e privadas e organizações da sociedade civil.
Entre as iniciativas estão cursos de capacitação técnica e profissional, oficinas, atividades práticas, estágios e ações para facilitar o ingresso e a permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
A lei também prevê apoio à criação de empreendimentos inclusivos, cooperativas e atividades autônomas, além de orientação a empregadores sobre contratação, acessibilidade e inclusão profissional.
Modalidades de inclusão
O texto estabelece conceitos que poderão orientar a implantação do programa. Um deles é o emprego apoiado, modalidade em que a pessoa com deficiência recebe acompanhamento especializado para ingressar e permanecer no mercado de trabalho.
Também está previsto o trabalho autônomo apoiado, destinado a profissionais sem vínculo empregatício que necessitem de suporte técnico para exercer suas atividades.
A legislação incentiva ainda o empreendedorismo e o cooperativismo inclusivos, com apoio à criação de negócios e à participação de pessoas com deficiência em cooperativas.
Segundo a vereadora Sol do Autismo, o objetivo é ampliar o acesso à qualificação profissional e criar oportunidades de trabalho e geração de renda.
“Ao investir na capacitação profissional e incentivar o empreendedorismo inclusivo, estamos criando caminhos para que mais pessoas possam ingressar e permanecer no mercado de trabalho com dignidade, valorização e independência financeira”, afirmou.
Regulamentação e parcerias
A participação nas ações será regulamentada pelo Poder Executivo, que poderá considerar critérios como residência em Araçatuba, idade mínima de 18 anos e comprovação da condição de pessoa com deficiência.
Para executar o programa, o município poderá firmar convênios com instituições de ensino, entidades públicas e privadas e organizações da sociedade civil, além de utilizar espaços públicos para a realização das atividades.
As ações poderão ser implantadas por etapas, contemplando capacitação teórica, atividades práticas e apoio à inserção no mercado de trabalho.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.