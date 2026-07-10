A Prefeitura de Araçatuba sancionou a Lei nº 9.090, de 8 de julho de 2026, que institui o programa "Recomeço Mulher Araçatubense", voltado à promoção da autonomia financeira de mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

De autoria do vereador João Pedro Pugina (PL), a legislação busca ampliar oportunidades de emprego, incentivar a qualificação profissional e fortalecer a rede de proteção às vítimas por meio de ações desenvolvidas em parceria entre o poder público e a iniciativa privada.

Entre as principais diretrizes do programa está a mobilização de empresas para oferecer vagas destinadas a mulheres que enfrentam esse tipo de violência. Também está previsto o encaminhamento das beneficiárias para oportunidades cadastradas no banco de empregos do município, além da oferta de informações sobre direitos e serviços de proteção disponíveis.