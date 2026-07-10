A Prefeitura de Araçatuba sancionou a Lei nº 9.090, de 8 de julho de 2026, que institui o programa "Recomeço Mulher Araçatubense", voltado à promoção da autonomia financeira de mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
De autoria do vereador João Pedro Pugina (PL), a legislação busca ampliar oportunidades de emprego, incentivar a qualificação profissional e fortalecer a rede de proteção às vítimas por meio de ações desenvolvidas em parceria entre o poder público e a iniciativa privada.
Entre as principais diretrizes do programa está a mobilização de empresas para oferecer vagas destinadas a mulheres que enfrentam esse tipo de violência. Também está previsto o encaminhamento das beneficiárias para oportunidades cadastradas no banco de empregos do município, além da oferta de informações sobre direitos e serviços de proteção disponíveis.
A lei prevê ainda incentivos para empresas privadas, conveniadas ou não com o município, que reservarem pelo menos 5% das oportunidades de trabalho para mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Reserva de vagas em contratos públicos
Outro ponto previsto na legislação é a possibilidade de reserva mínima de 5% das vagas em contratos terceirizados firmados pela Prefeitura para mulheres atendidas pelo programa, desde que preencham os requisitos exigidos para cada função.
Quando a reserva estiver prevista no edital, as empresas contratadas deverão comprovar o cumprimento da exigência para formalização do contrato e apresentar relatórios periódicos à administração municipal sobre a inserção e o acompanhamento das beneficiárias.
Autor destaca autonomia financeira
Autor da proposta, o vereador João Pedro Pugina afirmou que a lei cria mecanismos para oferecer oportunidades de recomeço às mulheres que enfrentam a violência doméstica.
Segundo o parlamentar, além de estimular a contratação e a qualificação profissional, o programa fortalece a rede de proteção ao garantir orientação sobre direitos e incentivar a iniciativa privada a reservar parte de suas vagas para esse público.
"A Lei que institui o Programa 'Recomeço Mulher Araçatubense' cria mecanismos concretos para promover a autonomia financeira de mulheres em situação de violência doméstica. Essa iniciativa se soma a outras propostas que apresentei, fortalecendo uma política pública que oferece condições para que essas mulheres reconstruam suas vidas com dignidade, segurança e independência financeira", afirmou.
Regulamentação
A lei estabelece que caberá ao Poder Executivo regulamentar a aplicação do programa e definir os procedimentos necessários para sua execução. As despesas serão custeadas por dotações orçamentárias próprias.
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