O Hospital Ritinha Prates, em Araçatuba, recebeu uma doação de produtos essenciais que contribuirão para o atendimento diário de pacientes assistidos pela instituição. A iniciativa foi promovida pela SSOil Energy como parte de suas ações de responsabilidade social e apoio às comunidades onde a empresa atua, fortalecendo o trabalho desenvolvido pelo hospital na assistência à saúde.

A doação foi composta por itens de grande importância para a rotina da instituição, entre eles 25 shampoos neutros profissionais de 1,9 litro, 25 hidratantes dermatológicos Neutrogena, 15 pacotes de fraldas geriátricas com 50 unidades cada, 30 pacotes de toalhas de banho descartáveis com 100 unidades e 10 latas da dieta nutricional Proline Novasource, utilizada em cuidados especiais. Os produtos contribuirão diretamente para o atendimento de aproximadamente 85 pacientes, oferecendo mais conforto, higiene e suporte durante o tratamento.

A entrega foi recebida por Maria Eduarda Brito, analista de negócios, e pelo assessor de imprensa Jhonatan, que destacaram a relevância da iniciativa para a continuidade dos serviços prestados pela instituição. Segundo Maria Eduarda, a contribuição garante recursos importantes para o cuidado diário dos pacientes e representa um gesto de solidariedade que fortalece o trabalho desenvolvido pelo hospital.

Além de contribuir para o atendimento da população, ações como essa demonstram o impacto positivo da aproximação entre empresas e instituições sociais. Ao investir em iniciativas voltadas ao bem-estar da comunidade, a SSOil Energy reafirma seu compromisso com a responsabilidade social e com o desenvolvimento humano, apoiando projetos que geram benefícios concretos para a região e fortalecem a rede de assistência à saúde.