A manhã desta sexta-feira 10, foi marcada por uma tragédia na Rodovia Marechal Rondon (SP-300). Gustavo dos Santos Correa, de 35 anos, conhecido pelos amigos como "Teta", morreu após um grave acidente envolvendo a motocicleta que conduzia e um automóvel, nas proximidades do quilômetro 462+500 metros da pista oeste, no trecho entre os municípios de Lins e Promissão.

Segundo as primeiras informações apuradas, Gustavo trabalhava como segurança em um frigorífico na cidade de Promissão e retornava para Coroados, onde morava, quando ocorreu o acidente.

A ocorrência foi registrada por volta das 6h10, horário em que a Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender a colisão. No local, os policiais constataram que um Citroën C3 atingiu a traseira de uma motocicleta Honda CB 300R conduzida por Gustavo.