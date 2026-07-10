A manhã desta sexta-feira 10, foi marcada por uma tragédia na Rodovia Marechal Rondon (SP-300). Gustavo dos Santos Correa, de 35 anos, conhecido pelos amigos como "Teta", morreu após um grave acidente envolvendo a motocicleta que conduzia e um automóvel, nas proximidades do quilômetro 462+500 metros da pista oeste, no trecho entre os municípios de Lins e Promissão.
Segundo as primeiras informações apuradas, Gustavo trabalhava como segurança em um frigorífico na cidade de Promissão e retornava para Coroados, onde morava, quando ocorreu o acidente.
A ocorrência foi registrada por volta das 6h10, horário em que a Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender a colisão. No local, os policiais constataram que um Citroën C3 atingiu a traseira de uma motocicleta Honda CB 300R conduzida por Gustavo.
Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local. Equipes de resgate foram mobilizadas, porém apenas puderam constatar o óbito da vítima.
O motorista do Citroën, um homem de 81 anos, morador de Araçatuba, realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins, onde prestará depoimento à autoridade policial responsável pela investigação.
Após os trabalhos da perícia técnico-científica, o corpo de Gustavo foi recolhido por uma funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Lins para a realização do exame necroscópico. Em seguida, será liberado aos familiares para velório e sepultamento.
As circunstâncias da colisão ainda serão esclarecidas por meio das investigações conduzidas pela Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem, a ocorrência permanecia em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço da apuração.
A morte de Gustavo causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores de Coroados, onde ele era bastante conhecido pelo apelido de "Teta". Nas redes sociais, diversas homenagens começaram a ser publicadas logo após a confirmação da tragédia.
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