10 de julho de 2026
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DROGA NA PRAINHA

PM prende suspeito por tráfico na Prainha de Buritama

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Policiais apreenderam maconha, embalagens para venda e um homem acabou preso
Policiais apreenderam maconha, embalagens para venda e um homem acabou preso

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (9), durante uma ação da Polícia Militar na Prainha, em Buritama. A ocorrência teve início após uma denúncia informando que pessoas estariam comercializando entorpecentes em um quiosque da área de lazer.

Ao chegarem ao local, os policiais flagraram um dos suspeitos manuseando uma bolsa e tentando esconder um objeto ao perceber a aproximação da equipe. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a revista pessoal, as buscas nas proximidades resultaram na localização de 18 porções de maconha prontas para a comercialização, além de uma porção maior da droga.

No total, foram apreendidos aproximadamente 84 gramas de maconha e 56 embalagens plásticas do tipo zip lock, normalmente utilizadas para fracionar e embalar entorpecentes destinados à venda.

Durante a abordagem, o irmão do suspeito tentou impedir a ação dos policiais e resistiu às ordens da equipe, sendo contido e conduzido à delegacia.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Birigui. Após a análise dos fatos, a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante do suspeito por tráfico de drogas, que permaneceu à disposição da Justiça. O outro envolvido foi ouvido e liberado.

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