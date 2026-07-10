Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (9), durante uma ação da Polícia Militar na Prainha, em Buritama. A ocorrência teve início após uma denúncia informando que pessoas estariam comercializando entorpecentes em um quiosque da área de lazer.

Ao chegarem ao local, os policiais flagraram um dos suspeitos manuseando uma bolsa e tentando esconder um objeto ao perceber a aproximação da equipe. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a revista pessoal, as buscas nas proximidades resultaram na localização de 18 porções de maconha prontas para a comercialização, além de uma porção maior da droga.

No total, foram apreendidos aproximadamente 84 gramas de maconha e 56 embalagens plásticas do tipo zip lock, normalmente utilizadas para fracionar e embalar entorpecentes destinados à venda.