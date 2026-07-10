O vice-prefeito Eduardo Zanetti assumiu interinamente a chefia do Executivo de Guararapes durante o período de férias do prefeito Alex Arruda, que estará afastado entre os dias 6 e 20 de julho.

A substituição está prevista na Emenda à Lei Orgânica nº 012/2007, que regulamenta as férias do chefe do Poder Executivo e garante a continuidade da administração municipal durante o afastamento.

Segundo a Prefeitura, a mudança ocorre exclusivamente em razão do período de descanso do prefeito e não provoca qualquer impacto no funcionamento da máquina pública. As secretarias municipais mantêm o atendimento normal, sem alterações no expediente ou na prestação dos serviços à população.