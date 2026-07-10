10 de julho de 2026
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ADMINISTRAÇÃO

Vice assume Prefeitura de Guararapes durante férias de prefeito

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Guararapes
Prefeito se afasta até 20 de julho, mas serviços municipais seguem sem alterações
Prefeito se afasta até 20 de julho, mas serviços municipais seguem sem alterações

O vice-prefeito Eduardo Zanetti assumiu interinamente a chefia do Executivo de Guararapes durante o período de férias do prefeito Alex Arruda, que estará afastado entre os dias 6 e 20 de julho.

A substituição está prevista na Emenda à Lei Orgânica nº 012/2007, que regulamenta as férias do chefe do Poder Executivo e garante a continuidade da administração municipal durante o afastamento.

Segundo a Prefeitura, a mudança ocorre exclusivamente em razão do período de descanso do prefeito e não provoca qualquer impacto no funcionamento da máquina pública. As secretarias municipais mantêm o atendimento normal, sem alterações no expediente ou na prestação dos serviços à população.

A administração também orienta os moradores a continuarem utilizando os canais oficiais da Prefeitura para solicitar serviços, obter informações e acompanhar os atendimentos durante o período em que o vice-prefeito responde pelo Executivo.

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