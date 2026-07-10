Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 440 quilos de cocaína escondidos em um compartimento de bagagem de um caminhão-tanque e na prisão do motorista, na noite de quarta-feira (8), em Ilha Solteira.

De acordo com a corporação, a abordagem inicial ocorreu em Três Lagoas (MS). Ao receber ordem de parada, o caminhoneiro abandonou o veículo e tentou escapar correndo pela barragem que liga os dois estados.

Após uma perseguição, os policiais localizaram o suspeito nas proximidades das prainhas de Ilha Solteira. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.