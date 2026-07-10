10 de julho de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Carga de 440 kg de cocaína termina com prisão em Ilha Solteira

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária Federal
Motorista fugiu após abordagem da PRF em Mato Grosso do Sul, mas foi capturado após perseguição
Motorista fugiu após abordagem da PRF em Mato Grosso do Sul, mas foi capturado após perseguição

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 440 quilos de cocaína escondidos em um compartimento de bagagem de um caminhão-tanque e na prisão do motorista, na noite de quarta-feira (8), em Ilha Solteira.

De acordo com a corporação, a abordagem inicial ocorreu em Três Lagoas (MS). Ao receber ordem de parada, o caminhoneiro abandonou o veículo e tentou escapar correndo pela barragem que liga os dois estados.

Após uma perseguição, os policiais localizaram o suspeito nas proximidades das prainhas de Ilha Solteira. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

Durante a vistoria no caminhão, os agentes encontraram 440 quilos de cocaína ocultos em um compartimento destinado à bagagem. A droga foi apreendida e será encaminhada para perícia, enquanto o caso segue sob investigação.

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