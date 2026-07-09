A Justiça de Araçatuba absolveu duas mulheres denunciadas por tráfico de drogas e associação para o tráfico em um processo que apurava a apreensão de aproximadamente 29 quilos de maconha, distribuídos em 32 tijolos, encontrados em uma residência no bairro Vilela, em maio de 2024.

Na mesma sentença, dois homens foram condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas superiores a 12 anos de prisão, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

A decisão é do juiz Roberto Soares Leite, da 1ª Vara Criminal de Araçatuba, que julgou parcialmente procedente a ação penal proposta pelo Ministério Público.

Relembre o caso