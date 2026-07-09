A Polícia Militar Rodoviária e o Detran-SP realizaram, na noite desta quarta-feira (8), mais uma edição da Operação Direção Segura Integrada (ODSI) em Araçatuba. A fiscalização ocorreu na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no km 527,4, em frente à sede da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária.

A ação foi desenvolvida entre 18h e 22h30, com a participação de 18 policiais militares rodoviários e seis agentes do Detran-SP. O objetivo foi identificar motoristas que dirigiam sob efeito de álcool ou que se recusaram a realizar o teste do bafômetro.

Durante a operação, foram realizados 884 testes passivos de alcoolemia. Ao todo, nove condutores foram autuados por infrações relacionadas ao consumo de álcool: cinco por recusarem o teste do bafômetro e quatro por dirigirem sob influência de álcool.