Uma ocorrência de violência doméstica terminou com a prisão em flagrante de dois homens por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na noite de quarta-feira (8), em Araçatuba. A ação da Polícia Militar teve início no bairro Monterrey e se estendeu até o bairro Nossa Senhora Aparecida, onde foram apreendidos materiais utilizados na preparação e comercialização de entorpecentes.

Segundo a PM, equipes foram acionadas para atender uma denúncia de violência doméstica em uma residência na Rua Aviação, no bairro Monterrey. No local, a vítima informou que o ex-companheiro havia invadido o imóvel armado com uma faca, fazendo ameaças e atentando contra sua integridade física.

O suspeito foi localizado e detido ainda na residência. Durante o atendimento da ocorrência, a mulher relatou aos policiais que ele também estaria envolvido com o tráfico de drogas e indicou outro imóvel, na Rua Braúna, no bairro Nossa Senhora Aparecida, que seria utilizado para armazenar entorpecentes e materiais ligados à atividade criminosa.