Uma ocorrência de violência doméstica terminou com a prisão em flagrante de dois homens por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na noite de quarta-feira (8), em Araçatuba. A ação da Polícia Militar teve início no bairro Monterrey e se estendeu até o bairro Nossa Senhora Aparecida, onde foram apreendidos materiais utilizados na preparação e comercialização de entorpecentes.
Segundo a PM, equipes foram acionadas para atender uma denúncia de violência doméstica em uma residência na Rua Aviação, no bairro Monterrey. No local, a vítima informou que o ex-companheiro havia invadido o imóvel armado com uma faca, fazendo ameaças e atentando contra sua integridade física.
O suspeito foi localizado e detido ainda na residência. Durante o atendimento da ocorrência, a mulher relatou aos policiais que ele também estaria envolvido com o tráfico de drogas e indicou outro imóvel, na Rua Braúna, no bairro Nossa Senhora Aparecida, que seria utilizado para armazenar entorpecentes e materiais ligados à atividade criminosa.
As equipes seguiram até o endereço informado, onde abordaram um segundo suspeito. No imóvel foram encontrados três aparelhos celulares, duas câmeras de monitoramento, R$ 1.344 em dinheiro, uma porção de maconha, duas balanças de precisão, uma faca, um caderno com anotações, além de 2 mil eppendorfs e outras 2 mil embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento de drogas.
Os dois homens foram encaminhados à delegacia, onde permaneceram presos em flagrante. Eles responderão, em tese, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, violência doméstica, ameaça, lesão corporal, dano e resistência.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.