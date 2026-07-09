09 de julho de 2026
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OPERAÇÃO POLICIAL

Polícia prende dois em operação contra tráfico em Guararapes

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Civil
Os agentes apreenderam 94 pinos contendo cocaína, além de uma porção avulsa da droga. Também foram recolhidos dois simulacros de arma de fogo, um celular e R$ 3.087 em dinheiro
Os agentes apreenderam 94 pinos contendo cocaína, além de uma porção avulsa da droga. Também foram recolhidos dois simulacros de arma de fogo, um celular e R$ 3.087 em dinheiro

Uma operação da Polícia Civil realizada na tarde de quarta-feira (8) resultou na prisão em flagrante de dois homens por tráfico de drogas em Guararapes. A ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça como parte de uma investigação que apura a comercialização de entorpecentes em bairros da periferia do município.

A atividade mobilizou 16 policiais civis, com apoio de equipes do Canil da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM). As buscas ocorreram simultaneamente em quatro imóveis previamente identificados durante as investigações, que já vinham sendo alvo de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.

Durante as diligências, os agentes apreenderam 94 eppendorfs contendo cocaína, além de uma porção avulsa da droga, totalizando 19,1 gramas. Também foram recolhidos dois simulacros de arma de fogo, um aparelho celular, 12 eppendorfs vazios e R$ 3.087 em dinheiro. Segundo a Polícia Civil, o telefone celular será encaminhado para perícia, com o objetivo de subsidiar o prosseguimento das investigações.

Os dois suspeitos detidos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Araçatuba, onde permaneceram à disposição da Justiça para audiência de custódia. 

Ainda de acordo com a Polícia Civil, parte do dinheiro inicialmente apreendido em um dos imóveis foi devolvida após uma moradora apresentar documentação que comprovou a origem lícita dos valores.

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