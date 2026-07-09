Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (8), em Araçatuba, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta furtada utilizando uma chave falsa do tipo "micha". O caso aconteceu no bairro Jardim do Trevo e, além da prisão pelo crime de furto qualificado, a Polícia Civil representou pela instauração de incidente de insanidade mental e pela internação provisória do investigado, diante de indícios de transtornos psiquiátricos.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares da equipe de Rocam realizavam patrulhamento quando avistaram uma motocicleta Honda CG 150 Titan ES preta circulando com a placa dobrada. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem na Rua das Rosas.
Durante a vistoria, os policiais constataram que a motocicleta estava sendo ligada por meio de uma chave falsa confeccionada artesanalmente a partir de uma lâmina metálica. Após consulta aos sistemas, verificaram que o veículo havia sido furtado horas antes na Rua Isamar, no bairro Rosele. A motocicleta foi apreendida e posteriormente devolvida à proprietária.
Segundo o registro policial, o suspeito confessou ter furtado a moto e afirmou que pretendia utilizá-la para ir até o município de Guaraçaí, onde pretendia se divertir. Ainda conforme o boletim, ele teria mencionado informalmente aos policiais ser autor de outros furtos recentes de motocicletas ocorridos em Araçatuba.
O delegado responsável ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado mediante emprego de chave falsa, crime cuja pena varia de dois a oito anos de reclusão, além de multa.
Histórico clínico
No auto de prisão em flagrante, a Polícia Civil informa que o jovem possui histórico de problemas psiquiátricos e que a família relatou a necessidade de continuidade do tratamento.
Diante das informações reunidas durante a ocorrência, o delegado responsável representou ao Poder Judiciário pela instauração de incidente de insanidade mental, procedimento previsto em lei para apurar a capacidade do investigado de responder pelos atos praticados.
Também foi solicitada a internação provisória do suspeito, medida que será analisada pela Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.