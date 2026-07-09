09 de julho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
FURTO

Suspeito de furtar motocicleta é preso em flagrante em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Vitor Moretti/FR
Motocicleta Honda CG 150 Titan ES preta foi recuperada pela polícia
Motocicleta Honda CG 150 Titan ES preta foi recuperada pela polícia

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (8), em Araçatuba, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta furtada utilizando uma chave falsa do tipo "micha". O caso aconteceu no bairro Jardim do Trevo e, além da prisão pelo crime de furto qualificado, a Polícia Civil representou pela instauração de incidente de insanidade mental e pela internação provisória do investigado, diante de indícios de transtornos psiquiátricos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares da equipe de Rocam realizavam patrulhamento quando avistaram uma motocicleta Honda CG 150 Titan ES preta circulando com a placa dobrada. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem na Rua das Rosas.

Durante a vistoria, os policiais constataram que a motocicleta estava sendo ligada por meio de uma chave falsa confeccionada artesanalmente a partir de uma lâmina metálica. Após consulta aos sistemas, verificaram que o veículo havia sido furtado horas antes na Rua Isamar, no bairro Rosele. A motocicleta foi apreendida e posteriormente devolvida à proprietária.

Segundo o registro policial, o suspeito confessou ter furtado a moto e afirmou que pretendia utilizá-la para ir até o município de Guaraçaí, onde pretendia se divertir. Ainda conforme o boletim, ele teria mencionado informalmente aos policiais ser autor de outros furtos recentes de motocicletas ocorridos em Araçatuba.

O delegado responsável ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado mediante emprego de chave falsa, crime cuja pena varia de dois a oito anos de reclusão, além de multa.

Histórico clínico

No auto de prisão em flagrante, a Polícia Civil informa que o jovem possui histórico de problemas psiquiátricos e que a família relatou a necessidade de continuidade do tratamento.

Diante das informações reunidas durante a ocorrência, o delegado responsável representou ao Poder Judiciário pela instauração de incidente de insanidade mental, procedimento previsto em lei para apurar a capacidade do investigado de responder pelos atos praticados.

Também foi solicitada a internação provisória do suspeito, medida que será analisada pela Justiça. 

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários