Dois homens foram presos em flagrante na tarde de quarta-feira (8), suspeitos de furtarem uma residência na zona rural de Araçatuba. A ação rápida da Polícia Militar, com apoio do helicóptero Águia, resultou na localização dos suspeitos e na recuperação da maior parte dos objetos levados do imóvel.
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu em uma casa localizada na Rua Joaquim Fernandes de Souza Nobre, no bairro Claudionor Cinti. A vítima percebeu a invasão por meio das câmeras de monitoramento da residência e acionou imediatamente a Polícia Militar ao visualizar dois homens entrando no imóvel e retirando diversos pertences.
Com as características repassadas, equipes iniciaram diligências pela região e conseguiram abordar os dois suspeitos. Parte dos objetos furtados foi encontrada em poder de um dos investigados. Os demais itens foram recuperados em uma área de mata, após indicação dos próprios conduzidos.
Entre os bens recuperados estão roupas, perfumes, dois pares de tênis, relógios inteligentes, uma caixa de som, um tablet Samsung, um telefone celular, um televisor LG, além de outros objetos pessoais pertencentes à vítima.
Os dois suspeitos foram encaminhados ao plantão da Polícia Civil, onde permaneceram em silêncio durante o interrogatório.
Após a análise dos elementos reunidos durante a ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante da dupla pelo crime de furto qualificado. Os investigados permaneceram à disposição da Justiça.
A vítima reconheceu todos os objetos recuperados, que foram restituídos ao proprietário.
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