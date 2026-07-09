Dois homens foram presos em flagrante na tarde de quarta-feira (8), suspeitos de furtarem uma residência na zona rural de Araçatuba. A ação rápida da Polícia Militar, com apoio do helicóptero Águia, resultou na localização dos suspeitos e na recuperação da maior parte dos objetos levados do imóvel.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu em uma casa localizada na Rua Joaquim Fernandes de Souza Nobre, no bairro Claudionor Cinti. A vítima percebeu a invasão por meio das câmeras de monitoramento da residência e acionou imediatamente a Polícia Militar ao visualizar dois homens entrando no imóvel e retirando diversos pertences.

Com as características repassadas, equipes iniciaram diligências pela região e conseguiram abordar os dois suspeitos. Parte dos objetos furtados foi encontrada em poder de um dos investigados. Os demais itens foram recuperados em uma área de mata, após indicação dos próprios conduzidos.