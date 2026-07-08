A Polícia Civil deu mais um passo nas investigações que apuram suspeitas de “rachadinha” no gabinete do vereador Damião Brito (Rede), em Araçatuba. Os celulares apreendidos durante a operação realizada no último dia 30 foram encaminhados ao Instituto de Criminalística de São Paulo, onde passarão por perícia técnica.

A informação foi apurada pela reportagem. Ainda não há previsão para a conclusão dos exames nem para o envio do laudo à equipe responsável pelo inquérito.

A análise dos aparelhos é considerada uma das principais etapas da investigação, pois poderá auxiliar na identificação de eventuais conversas, arquivos, registros financeiros e outros elementos relacionados aos fatos investigados.