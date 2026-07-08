08 de julho de 2026
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SEGURANÇA

Araçatubense é alvo de operação por ameaças à Embaixada dos EUA

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mandado de busca foi cumprido em Araçatuba com apoio da Polícia Civil de São Paulo
Mandado de busca foi cumprido em Araçatuba com apoio da Polícia Civil de São Paulo

Um araçatubense de 42 anos foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã desta quarta-feira (8). Ele é investigado por supostamente enviar mensagens eletrônicas com ameaças de ataques à Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, e contra cidadãos norte-americanos.

A ordem judicial de busca e apreensão foi cumprida na residência do investigado, em Araçatuba, com apoio de equipes da Polícia Civil de São Paulo. A ação faz parte de um inquérito conduzido pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV), unidade especializada da PCDF.

Conforme apurado pela reportagem junto às autoridades responsáveis pela investigação, o suspeito possui dupla nacionalidade, brasileira e norte-americana, e utilizava e-mails para encaminhar mensagens consideradas intimidatórias à Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, e ao consulado norte-americano.

Segundo a investigação, os conteúdos enviados faziam referência à possibilidade de explosão da representação diplomática e continham ameaças dirigidas a cidadãos dos Estados Unidos. As mensagens foram consideradas graves o suficiente para motivar a abertura do inquérito e a solicitação de medidas cautelares à Justiça.

A Polícia Civil informou que o cumprimento do mandado teve como objetivo reunir novos elementos para a investigação, esclarecer as circunstâncias dos fatos e avaliar o potencial risco representado pelo investigado. Até o momento, as autoridades não divulgaram se equipamentos eletrônicos ou outros materiais foram apreendidos.

As apurações permanecem sob sigilo. Por esse motivo, a corporação não revelou detalhes sobre o teor das mensagens nem informou se o investigado poderá responder por outros crimes além das ameaças.

O caso segue sendo acompanhado pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento da Polícia Civil do Distrito Federal, que dará continuidade às investigações a partir do material obtido durante a diligência realizada em Araçatuba.

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