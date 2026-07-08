Um araçatubense de 42 anos foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã desta quarta-feira (8). Ele é investigado por supostamente enviar mensagens eletrônicas com ameaças de ataques à Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, e contra cidadãos norte-americanos.

A ordem judicial de busca e apreensão foi cumprida na residência do investigado, em Araçatuba, com apoio de equipes da Polícia Civil de São Paulo. A ação faz parte de um inquérito conduzido pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV), unidade especializada da PCDF.

Conforme apurado pela reportagem junto às autoridades responsáveis pela investigação, o suspeito possui dupla nacionalidade, brasileira e norte-americana, e utilizava e-mails para encaminhar mensagens consideradas intimidatórias à Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, e ao consulado norte-americano.