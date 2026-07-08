Um araçatubense de 42 anos foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã desta quarta-feira (8). Ele é investigado por supostamente enviar mensagens eletrônicas com ameaças de ataques à Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, e contra cidadãos norte-americanos.
A ordem judicial de busca e apreensão foi cumprida na residência do investigado, em Araçatuba, com apoio de equipes da Polícia Civil de São Paulo. A ação faz parte de um inquérito conduzido pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV), unidade especializada da PCDF.
Conforme apurado pela reportagem junto às autoridades responsáveis pela investigação, o suspeito possui dupla nacionalidade, brasileira e norte-americana, e utilizava e-mails para encaminhar mensagens consideradas intimidatórias à Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, e ao consulado norte-americano.
Segundo a investigação, os conteúdos enviados faziam referência à possibilidade de explosão da representação diplomática e continham ameaças dirigidas a cidadãos dos Estados Unidos. As mensagens foram consideradas graves o suficiente para motivar a abertura do inquérito e a solicitação de medidas cautelares à Justiça.
A Polícia Civil informou que o cumprimento do mandado teve como objetivo reunir novos elementos para a investigação, esclarecer as circunstâncias dos fatos e avaliar o potencial risco representado pelo investigado. Até o momento, as autoridades não divulgaram se equipamentos eletrônicos ou outros materiais foram apreendidos.
As apurações permanecem sob sigilo. Por esse motivo, a corporação não revelou detalhes sobre o teor das mensagens nem informou se o investigado poderá responder por outros crimes além das ameaças.
O caso segue sendo acompanhado pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento da Polícia Civil do Distrito Federal, que dará continuidade às investigações a partir do material obtido durante a diligência realizada em Araçatuba.
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