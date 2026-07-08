Uma atitude suspeita chamou a atenção de equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e terminou com a apreensão de um adolescente de 16 anos por ato infracional equivalente ao tráfico de drogas, na madrugada desta quarta-feira (8), em Araçatuba.
A ocorrência teve início enquanto os guardas se deslocavam para prestar apoio a outra equipe. Durante o trajeto, nas proximidades de um posto de combustíveis da Rua Marcílio Dias, os agentes perceberam que um ciclista mudou repentinamente de direção ao notar a aproximação da viatura. Diante da reação, a abordagem foi realizada na Rua Wandenkolk.
Na revista, os guardas encontraram sete microtubos com cocaína, R$ 91 em dinheiro trocado, um telefone celular Samsung S24 e a bicicleta usada pelo adolescente. O material foi apreendido.
Durante a abordagem, o menor admitiu que estava comercializando entorpecentes na região do posto durante a madrugada. Segundo ele, o dinheiro encontrado era resultado das vendas realizadas poucas horas antes. O adolescente também afirmou que havia acabado de buscar nova quantidade de drogas para continuar a venda.
As equipes informaram ainda que o jovem já havia sido abordado em outras ocasiões no mesmo ponto, conhecido por denúncias frequentes relacionadas ao tráfico.
Em determinado momento da ocorrência, o adolescente tentou deixar o local, sendo necessário o uso de algemas para impedir a fuga e garantir a segurança da ação policial.
A mãe do jovem foi comunicada sobre a apreensão e acompanhou os procedimentos na delegacia.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde foram entregues a droga, o dinheiro, o celular e a bicicleta. Após o registro, o adolescente permaneceu à disposição da Justiça, que adotará as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
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