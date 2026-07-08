Uma atitude suspeita chamou a atenção de equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e terminou com a apreensão de um adolescente de 16 anos por ato infracional equivalente ao tráfico de drogas, na madrugada desta quarta-feira (8), em Araçatuba.

A ocorrência teve início enquanto os guardas se deslocavam para prestar apoio a outra equipe. Durante o trajeto, nas proximidades de um posto de combustíveis da Rua Marcílio Dias, os agentes perceberam que um ciclista mudou repentinamente de direção ao notar a aproximação da viatura. Diante da reação, a abordagem foi realizada na Rua Wandenkolk.

Na revista, os guardas encontraram sete microtubos com cocaína, R$ 91 em dinheiro trocado, um telefone celular Samsung S24 e a bicicleta usada pelo adolescente. O material foi apreendido.