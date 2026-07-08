Quem deseja doar sangue durante o feriado da Revolução Constitucionalista, nesta quinta-feira (9), terá uma opção em Araçatuba. O Hemocentro funcionará em horário especial, das 7h às 11h, para receber doadores e reforçar os estoques, que seguem em níveis baixos e abastecem cerca de 40 municípios da região.

A unidade destaca que a colaboração da população é fundamental para garantir o atendimento a pacientes que dependem de transfusões em hospitais da região. Cada doação pode beneficiar até quatro pessoas.

O Hemocentro está localizado na Avenida Arthur Ferreira da Costa, 330. A orientação é que os doadores compareçam alimentados, em boas condições de saúde e com documento oficial com foto.