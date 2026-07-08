08 de julho de 2026
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GESTO SOLIDÁRIO

Hemocentro de Araçatuba abre no feriado para receber doadores

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O Hemocentro está localizado na Avenida Arthur Ferreira da Costa, 330, e orienta que os doadores compareçam alimentados, em boas condições de saúde e com um documento oficial com foto
O Hemocentro está localizado na Avenida Arthur Ferreira da Costa, 330, e orienta que os doadores compareçam alimentados, em boas condições de saúde e com um documento oficial com foto

Quem deseja doar sangue durante o feriado da Revolução Constitucionalista, nesta quinta-feira (9), terá uma opção em Araçatuba. O Hemocentro funcionará em horário especial, das 7h às 11h, para receber doadores e reforçar os estoques, que seguem em níveis baixos e abastecem cerca de 40 municípios da região.

A unidade destaca que a colaboração da população é fundamental para garantir o atendimento a pacientes que dependem de transfusões em hospitais da região. Cada doação pode beneficiar até quatro pessoas.

O Hemocentro está localizado na Avenida Arthur Ferreira da Costa, 330. A orientação é que os doadores compareçam alimentados, em boas condições de saúde e com documento oficial com foto.

Já o Banco de Sangue GSH, anexo ao Hospital Unimed Araçatuba, não terá atendimento nesta quinta-feira (9). A unidade retomará o funcionamento na sexta-feira (10), das 7h às 18h.

Horários do Hemocentro

  • Quinta-feira (9): 7h às 11h
  • Sexta-feira (10): 7h30 às 12h30
  • Sábado (11): 7h às 11h
  • Domingo (12): fechado

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