Uma aposentada de 78 anos perdeu quase R$ 10 mil após cair em um golpe aplicado por criminosos que se passaram por um apresentador de televisão em Araçatuba. O caso foi registrado na noite de terça-feira (7) como estelionato no Plantão Policial e será investigado pela Polícia Civil.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação pelo WhatsApp de um homem que se apresentou como Renato Ambrósio, apresentador do programa Viva Sorte, da Band. Durante a conversa, o golpista afirmou que ela havia sido contemplada com um prêmio de R$ 50 mil.
Para supostamente liberar o valor, o criminoso passou uma série de orientações, alegando que seriam procedimentos obrigatórios para o resgate da premiação. Convencida de que a informação era verdadeira, a aposentada realizou uma transferência via Pix de R$ 9.999,99.
Após a transferência, o suspeito ainda realizou uma chamada de vídeo com a vítima, momento em que conseguiu capturar imagens de seu rosto. Segundo o registro policial, a aposentada também enviou uma foto do documento de identidade ao golpista.
Pouco tempo depois, ela percebeu que havia sido vítima de um golpe e constatou que a conta bancária estava bloqueada. A vítima informou que faria a contestação das transações junto à instituição financeira.
O caso foi registrado como estelionato praticado contra pessoa com mais de 70 anos, circunstância que prevê aumento de pena conforme o Código Penal. A Polícia Civil apura a autoria do crime.
Alerta
A polícia orienta que ninguém deve realizar pagamentos, transferências ou fornecer documentos pessoais para receber supostos prêmios. Em caso de contato suspeito, a recomendação é interromper a conversa, confirmar a informação pelos canais oficiais da empresa e registrar boletim de ocorrência caso haja prejuízo.
Esse não foi o primeiro caso envolvendo golpe com uso do nome do apresentador. O próprio profissional já usou as redes sociais para alertar sobre fraudes aplicadas em seu nome.
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