Uma aposentada de 78 anos perdeu quase R$ 10 mil após cair em um golpe aplicado por criminosos que se passaram por um apresentador de televisão em Araçatuba. O caso foi registrado na noite de terça-feira (7) como estelionato no Plantão Policial e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação pelo WhatsApp de um homem que se apresentou como Renato Ambrósio, apresentador do programa Viva Sorte, da Band. Durante a conversa, o golpista afirmou que ela havia sido contemplada com um prêmio de R$ 50 mil.

Para supostamente liberar o valor, o criminoso passou uma série de orientações, alegando que seriam procedimentos obrigatórios para o resgate da premiação. Convencida de que a informação era verdadeira, a aposentada realizou uma transferência via Pix de R$ 9.999,99.