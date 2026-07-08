Um homem procurado pela Justiça pelo crime de furto foi preso na manhã desta terça-feira (7), enquanto trabalhava como açougueiro em um supermercado de Penápolis. A captura foi realizada por policiais militares ambientais durante uma ação de patrulhamento e levantamento de informações.

De acordo com a corporação, a equipe recebeu uma denúncia indicando que o foragido, natural de Promissão, estaria morando em Penápolis. A partir das informações, os policiais iniciaram diligências e confirmaram que ele trabalhava em um estabelecimento comercial da cidade.

Os policiais foram até o supermercado, fizeram contato com a responsável pelo local e receberam a confirmação de que o suspeito estava em serviço no setor de açougue. Em seguida, ele foi abordado.