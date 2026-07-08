Um homem procurado pela Justiça pelo crime de furto foi preso na manhã desta terça-feira (7), enquanto trabalhava como açougueiro em um supermercado de Penápolis. A captura foi realizada por policiais militares ambientais durante uma ação de patrulhamento e levantamento de informações.
De acordo com a corporação, a equipe recebeu uma denúncia indicando que o foragido, natural de Promissão, estaria morando em Penápolis. A partir das informações, os policiais iniciaram diligências e confirmaram que ele trabalhava em um estabelecimento comercial da cidade.
Os policiais foram até o supermercado, fizeram contato com a responsável pelo local e receberam a confirmação de que o suspeito estava em serviço no setor de açougue. Em seguida, ele foi abordado.
Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. Questionado, o homem informou que respondia a processos judiciais, mas afirmou não ter conhecimento da existência de um mandado de prisão em seu desfavor.
A consulta aos sistemas policiais confirmou a ordem judicial pendente pelo crime de furto (artigo 155 do Código Penal), com pena restante de um ano e quatro meses.
O homem foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Penápolis, onde a autoridade policial ratificou a prisão por captura de procurado. Segundo a Polícia Militar, ele colaborou com a abordagem, dispensando o uso de algemas durante toda a ocorrência.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.