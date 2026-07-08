Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (7), por volta das 17h40, durante uma ação do Grupamento Especializado em Patrulhamento (GEP) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba. A ocorrência foi registrada na Via dos Fatos, no bairro São José.

Segundo a GCM, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando avistou o adolescente em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele dispensou um invólucro contendo entorpecentes próximo à sarjeta, em frente a uma escola, e tentou fugir utilizando uma bicicleta.

Os agentes iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordar o adolescente no quarteirão seguinte. Em seguida, retornaram ao ponto onde o invólucro havia sido abandonado e localizaram o material dispensado.