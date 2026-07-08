Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (7), por volta das 17h40, durante uma ação do Grupamento Especializado em Patrulhamento (GEP) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba. A ocorrência foi registrada na Via dos Fatos, no bairro São José.
Segundo a GCM, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando avistou o adolescente em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele dispensou um invólucro contendo entorpecentes próximo à sarjeta, em frente a uma escola, e tentou fugir utilizando uma bicicleta.
Os agentes iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordar o adolescente no quarteirão seguinte. Em seguida, retornaram ao ponto onde o invólucro havia sido abandonado e localizaram o material dispensado.
Durante a abordagem, foram apreendidos 67 pinos contendo substância análoga à cocaína, R$ 280 em dinheiro e dois aparelhos celulares, um Motorola e um Samsung. Conforme a ocorrência, a droga estava acondicionada em pequenos sacos plásticos, utilizados para ocultar os entorpecentes e facilitar a comercialização.
Questionado pelos guardas municipais, o adolescente admitiu que estava comercializando a droga e revelou que cada pino era vendido pelo valor de R$ 10.
O adolescente foi conduzido ao plantão policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Antes dos procedimentos formais, uma advogada compareceu à unidade policial e acompanhou todos os atos relacionados ao caso.
Após o registro do boletim de ocorrência, o menor permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Civil dará sequência às investigações e adotará as medidas cabíveis.
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