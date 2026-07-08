A Polícia Civil realizou, na tarde desta terça-feira (7), uma grande ofensiva contra o tráfico de drogas nas cidades de Birigui e Coroados. Denominada Operação AD Finem, a ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Coroados e reuniu 46 policiais civis, distribuídos em 10 equipes, para o cumprimento de sete mandados de prisão temporária e sete mandados de busca e apreensão.
Ao final da operação, foram cumpridas cinco prisões temporárias e uma prisão em flagrante por tráfico de drogas, totalizando seis pessoas presas. Outros dois investigados não foram localizados e seguem sendo procurados pela Polícia Civil.
Em Birigui, os policiais cumpriram uma prisão temporária, que também resultou em prisão em flagrante por tráfico de drogas. No imóvel alvo das buscas foram apreendidos 423 gramas de cocaína, divididos em 119 porções prontas para comercialização, além de materiais utilizados no preparo e fracionamento dos entorpecentes.
Já em Coroados, foram cumpridas quatro prisões temporárias. Um quinto alvo da investigação conseguiu fugir pouco antes da chegada das equipes e continua sendo procurado. Durante as buscas na residência desse investigado, os policiais apreenderam 34 microtubos plásticos do tipo eppendorf, normalmente utilizados para embalar cocaína destinada à venda.
Além das drogas, a operação resultou na apreensão de três aparelhos eletrônicos, entre celulares e DVR, uma balança de precisão, 26 embalagens plásticas tipo zip-lock, um simulacro de arma de fogo e diversos utensílios com vestígios aparentes de cocaína. Todo o material passará por perícia e será utilizado para reforçar as investigações.
De acordo com o delegado Nilton Aparecido Marinho, titular da Delegacia de Polícia de Coroados, a Operação AD Finem representa um importante avanço no combate ao tráfico de drogas na região.
Segundo ele, a ofensiva retirou de circulação integrantes investigados por abastecer o comércio ilegal de entorpecentes, apreendeu uma quantidade significativa de drogas e reuniu elementos de prova que darão continuidade às investigações.
A Polícia Civil informou que as diligências prosseguem para localizar os dois investigados foragidos e identificar outros possíveis integrantes da associação criminosa que atuava entre Birigui e Coroados.
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