A Polícia Civil realizou, na tarde desta terça-feira (7), uma grande ofensiva contra o tráfico de drogas nas cidades de Birigui e Coroados. Denominada Operação AD Finem, a ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Coroados e reuniu 46 policiais civis, distribuídos em 10 equipes, para o cumprimento de sete mandados de prisão temporária e sete mandados de busca e apreensão.

Ao final da operação, foram cumpridas cinco prisões temporárias e uma prisão em flagrante por tráfico de drogas, totalizando seis pessoas presas. Outros dois investigados não foram localizados e seguem sendo procurados pela Polícia Civil.

Em Birigui, os policiais cumpriram uma prisão temporária, que também resultou em prisão em flagrante por tráfico de drogas. No imóvel alvo das buscas foram apreendidos 423 gramas de cocaína, divididos em 119 porções prontas para comercialização, além de materiais utilizados no preparo e fracionamento dos entorpecentes.