O Governo de São Paulo publicou esse mês uma nova portaria que atualiza a classificação dos municípios paulistas em relação à incidência do Huanglongbing (HLB), conhecido como greening, uma das doenças mais severas da citricultura mundial. O levantamento inclui diversos municípios da região de Araçatuba entre aqueles considerados de baixa incidência da doença.
A medida regulamenta as ações de prevenção e combate ao HLB, enfermidade causada por uma bactéria e disseminada pelo psilídeo (Diaphorina citri). Como não existe tratamento capaz de curar plantas contaminadas, o controle depende principalmente da eliminação de árvores infectadas e do combate ao inseto transmissor.
Para os municípios classificados como de baixa incidência, permanece obrigatória a erradicação de todas as plantas que apresentarem sintomas da doença, independentemente da idade. A determinação busca evitar que o greening avance para novas áreas produtoras e comprometa a produção de citros.
A classificação foi definida com base em levantamentos fitossanitários realizados pela Defesa Agropecuária, relatórios enviados pelos produtores e estudos técnicos. Segundo a portaria, a relação dos municípios será revisada anualmente e poderá ser atualizada caso novos levantamentos indiquem mudanças no cenário da doença.
Além da retirada das plantas contaminadas, os produtores devem manter o monitoramento frequente dos pomares, realizar o controle do psilídeo com métodos reconhecidos e adquirir mudas apenas de viveiros cadastrados. Também há exigências para propriedades sem finalidade comercial e até para plantas cultivadas em quintais, caso sejam identificados focos da doença.
Municípios da região de Araçatuba classificados com baixa incidência de greening:
|Município
|Alto Alegre
|Andradina
|Araçatuba
|Auriflama
|Avanhandava
|Barbosa
|Bastos
|Bento de Abreu
|Bilac
|Birigui
|Braúna
|Brejo Alegre
|Castilho
|Clementina
|Coroados
|Gabriel Monteiro
|General Salgado
|Glicério
|Guaraçaí
|Guararapes
|Guzolândia
|Ilha Solteira
|Jales
|Lavínia
|Martinópolis
|Mirandópolis
|Nova Independência
|Parapuã
|Penápolis
|Pereira Barreto
|Rancharia
|Regente Feijó
|Rinópolis
|Rubiácea
|Santo Antônio do Aracanguá
|Santópolis do Aguapeí
|Sud Mennucci
|Suzanápolis
|Tupã
|Tupi Paulista
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