08 de julho de 2026
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POMARES DE CITRUS

Região de Araçatuba mantém medidas para proteger citricultura

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência SP
Para os municípios classificados como de baixa incidência, permanece obrigatória a erradicação de todas as plantas que apresentarem sintomas da doença
Para os municípios classificados como de baixa incidência, permanece obrigatória a erradicação de todas as plantas que apresentarem sintomas da doença

O Governo de São Paulo publicou esse mês uma nova portaria que atualiza a classificação dos municípios paulistas em relação à incidência do Huanglongbing (HLB), conhecido como greening, uma das doenças mais severas da citricultura mundial. O levantamento inclui diversos municípios da região de Araçatuba entre aqueles considerados de baixa incidência da doença.

A medida regulamenta as ações de prevenção e combate ao HLB, enfermidade causada por uma bactéria e disseminada pelo psilídeo (Diaphorina citri). Como não existe tratamento capaz de curar plantas contaminadas, o controle depende principalmente da eliminação de árvores infectadas e do combate ao inseto transmissor.

Para os municípios classificados como de baixa incidência, permanece obrigatória a erradicação de todas as plantas que apresentarem sintomas da doença, independentemente da idade. A determinação busca evitar que o greening avance para novas áreas produtoras e comprometa a produção de citros.

A classificação foi definida com base em levantamentos fitossanitários realizados pela Defesa Agropecuária, relatórios enviados pelos produtores e estudos técnicos. Segundo a portaria, a relação dos municípios será revisada anualmente e poderá ser atualizada caso novos levantamentos indiquem mudanças no cenário da doença.

Além da retirada das plantas contaminadas, os produtores devem manter o monitoramento frequente dos pomares, realizar o controle do psilídeo com métodos reconhecidos e adquirir mudas apenas de viveiros cadastrados. Também há exigências para propriedades sem finalidade comercial e até para plantas cultivadas em quintais, caso sejam identificados focos da doença.

Municípios da região de Araçatuba classificados com baixa incidência de greening:

Município
Alto Alegre
Andradina
Araçatuba
Auriflama
Avanhandava
Barbosa
Bastos
Bento de Abreu
Bilac
Birigui
Braúna
Brejo Alegre
Castilho
Clementina
Coroados
Gabriel Monteiro
General Salgado
Glicério
Guaraçaí
Guararapes
Guzolândia
Ilha Solteira
Jales
Lavínia
Martinópolis
Mirandópolis
Nova Independência
Parapuã
Penápolis
Pereira Barreto
Rancharia
Regente Feijó
Rinópolis
Rubiácea
Santo Antônio do Aracanguá
Santópolis do Aguapeí
Sud Mennucci
Suzanápolis
Tupã
Tupi Paulista

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