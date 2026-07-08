O Governo de São Paulo publicou esse mês uma nova portaria que atualiza a classificação dos municípios paulistas em relação à incidência do Huanglongbing (HLB), conhecido como greening, uma das doenças mais severas da citricultura mundial. O levantamento inclui diversos municípios da região de Araçatuba entre aqueles considerados de baixa incidência da doença.

A medida regulamenta as ações de prevenção e combate ao HLB, enfermidade causada por uma bactéria e disseminada pelo psilídeo (Diaphorina citri). Como não existe tratamento capaz de curar plantas contaminadas, o controle depende principalmente da eliminação de árvores infectadas e do combate ao inseto transmissor.

Para os municípios classificados como de baixa incidência, permanece obrigatória a erradicação de todas as plantas que apresentarem sintomas da doença, independentemente da idade. A determinação busca evitar que o greening avance para novas áreas produtoras e comprometa a produção de citros.