O Procon de Birigui emitiu um alerta à população sobre um golpe aplicado por criminosos que se passam por funcionários da Caixa Econômica Federal para obter acesso aos celulares e às contas bancárias das vítimas.

Segundo o órgão, os golpistas entram em contato por telefone e informam, de forma falsa, que o número da instituição foi clonado. Durante a ligação, orientam o consumidor a instalar um aplicativo ou acessar um link enviado pelos criminosos.

Após a instalação, os suspeitos conseguem controlar o aparelho e acessar informações pessoais e bancárias da vítima.