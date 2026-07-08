O Procon de Birigui emitiu um alerta à população sobre um golpe aplicado por criminosos que se passam por funcionários da Caixa Econômica Federal para obter acesso aos celulares e às contas bancárias das vítimas.
Segundo o órgão, os golpistas entram em contato por telefone e informam, de forma falsa, que o número da instituição foi clonado. Durante a ligação, orientam o consumidor a instalar um aplicativo ou acessar um link enviado pelos criminosos.
Após a instalação, os suspeitos conseguem controlar o aparelho e acessar informações pessoais e bancárias da vítima.
O Procon reforça que a Caixa não solicita a instalação de aplicativos nem envia links por telefone para esse tipo de procedimento. A orientação é para que os consumidores encerrem imediatamente a ligação, não compartilhem dados pessoais e procurem atendimento apenas pelos canais oficiais da instituição financeira.
Caso identifique movimentações suspeitas na conta, a recomendação é comunicar o banco, registrar um boletim de ocorrência e buscar orientação junto ao Procon.
O órgão também pede que a população compartilhe o alerta, principalmente com idosos, público frequentemente alvo desse tipo de fraude.
O Procon de Birigui atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, sem intervalo para almoço, na Rua Antônio Simões, 10, no Centro.
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