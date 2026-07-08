A Prefeitura de Araçatuba adquiriu dois óculos simuladores que reproduzem os efeitos da embriaguez e da privação de sono para reforçar as ações de educação no trânsito. O investimento foi de R$ 3.580.

Os equipamentos alteram a percepção, o equilíbrio, a coordenação motora e os reflexos de quem os utiliza, permitindo que participantes experimentem, de forma segura, os riscos de dirigir após consumir álcool ou sem descanso adequado.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a proposta é ampliar a conscientização da população por meio de experiências práticas que complementem as orientações teóricas sobre segurança no trânsito.