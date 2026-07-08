08 de julho de 2026
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EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Araçatuba usa óculos que simulam embriaguez para motoristas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipamentos reproduzem efeitos do álcool e da falta de sono, em ações educativas
Equipamentos reproduzem efeitos do álcool e da falta de sono, em ações educativas

A Prefeitura de Araçatuba adquiriu dois óculos simuladores que reproduzem os efeitos da embriaguez e da privação de sono para reforçar as ações de educação no trânsito. O investimento foi de R$ 3.580.

Os equipamentos alteram a percepção, o equilíbrio, a coordenação motora e os reflexos de quem os utiliza, permitindo que participantes experimentem, de forma segura, os riscos de dirigir após consumir álcool ou sem descanso adequado.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a proposta é ampliar a conscientização da população por meio de experiências práticas que complementem as orientações teóricas sobre segurança no trânsito.

Os óculos serão utilizados em campanhas educativas e também durante a Agropec, entre os dias 13 e 15 de julho. No evento, a pasta também apresentará um etilômetro, equipamento usado para medir a concentração de álcool no organismo.

A iniciativa busca sensibilizar motoristas sobre situações que aumentam o risco de acidentes e fortalecer a cultura de prevenção no trânsito.

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