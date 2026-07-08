08 de julho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
MISTÉRIO AÉREO

Avião pega fogo após pouso forçado e ocupantes desaparecem

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Corpo de Bombeiros
Aeronave incendiou após pouso forçado
Aeronave incendiou após pouso forçado

Um avião de pequeno porte pegou fogo após realizar um pouso forçado em uma área de plantação de cana-de-açúcar, na tarde desta terça-feira (7), em Guapiaçu, no noroeste paulista.

Quando equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar chegaram ao local, as chamas já haviam sido controladas por funcionários de uma usina, que utilizaram um caminhão-pipa para combater o incêndio.

Durante a vistoria na aeronave e nas áreas próximas, nenhum ocupante foi localizado. Também não foram encontrados feridos, mortos ou indícios de que alguém estivesse no local após o acidente.

Segundo informado, o avião transportava latas de cerveja, bebidas energéticas, carne embalada a vácuo, frutas e ovos. O incêndio dificultou a identificação do prefixo da aeronave.

A Base de Aviação da Polícia Militar realizou buscas aéreas em uma área de mata nas proximidades, mas ninguém foi encontrado. Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para investigar as circunstâncias da ocorrência.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários