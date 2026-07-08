Um avião de pequeno porte pegou fogo após realizar um pouso forçado em uma área de plantação de cana-de-açúcar, na tarde desta terça-feira (7), em Guapiaçu, no noroeste paulista.

Quando equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar chegaram ao local, as chamas já haviam sido controladas por funcionários de uma usina, que utilizaram um caminhão-pipa para combater o incêndio.

Durante a vistoria na aeronave e nas áreas próximas, nenhum ocupante foi localizado. Também não foram encontrados feridos, mortos ou indícios de que alguém estivesse no local após o acidente.