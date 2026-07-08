Um avião de pequeno porte pegou fogo após realizar um pouso forçado em uma área de plantação de cana-de-açúcar, na tarde desta terça-feira (7), em Guapiaçu, no noroeste paulista.
Quando equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar chegaram ao local, as chamas já haviam sido controladas por funcionários de uma usina, que utilizaram um caminhão-pipa para combater o incêndio.
Durante a vistoria na aeronave e nas áreas próximas, nenhum ocupante foi localizado. Também não foram encontrados feridos, mortos ou indícios de que alguém estivesse no local após o acidente.
Segundo informado, o avião transportava latas de cerveja, bebidas energéticas, carne embalada a vácuo, frutas e ovos. O incêndio dificultou a identificação do prefixo da aeronave.
A Base de Aviação da Polícia Militar realizou buscas aéreas em uma área de mata nas proximidades, mas ninguém foi encontrado. Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para investigar as circunstâncias da ocorrência.
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