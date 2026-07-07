O Ministério Público denunciou, nesta terça-feira (7), dois guardas civis municipais de Birigui pelos crimes de tortura e abuso de autoridade, após a conclusão do inquérito da Polícia Civil que investigou a agressão contra uma mulher de 32 anos durante uma abordagem realizada em março de 2025.

A denúncia foi apresentada pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes. Segundo o Ministério Público, os agentes teriam usado violência física e psicológica para obrigar a vítima a revelar o paradeiro do namorado e confessar informações relacionadas ao furto de uma motocicleta.

Ainda de acordo com a acusação, os atos teriam sido praticados com abuso da função pública, o que também configuraria crime de abuso de autoridade.