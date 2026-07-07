A Polícia Civil de Birigui concluiu que o incêndio que destruiu um barracão de reciclagem, no dia 8 de maio, pode ter sido provocado por um cigarro aceso durante o descarregamento de uma carga de papelão. A hipótese foi reforçada após análise das imagens captadas por câmeras de segurança do imóvel.

O galpão, localizado na Rua Santa Cecília, pertence a dois irmãos e teve praticamente todo o estoque de materiais recicláveis destruído pelas chamas. Um caminhão e uma motocicleta que estavam no local também foram atingidos pelo fogo.

De acordo com a investigação, as gravações mostram que o caminhão chegou ao barracão por volta das 16h30. Após estacionar o veículo, o motorista deixou o local, enquanto o irmão permaneceu para descarregar a carga.