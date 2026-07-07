Quem pretende pegar a Rodovia Marechal Rondon (SP-300) durante o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista deve encontrar movimento acima do normal. A expectativa é que mais de 800 mil veículos circulem entre quarta-feira (8) e domingo (12) no trecho administrado pela ViaRondon, entre Bauru e Castilho.

Na região de Araçatuba, a concessionária administra o trecho que passa por cidades como Penápolis, Glicério, Coroados, Araçatuba, Valparaíso, Mirandópolis, Guaraçaí, Andradina e Castilho. O fluxo deve ser maior nos períodos de saída e retorno do feriado.

A orientação é que os motoristas evitem os horários de pico. Na quarta-feira (8), o maior movimento está previsto entre 16h e 20h. Na quinta-feira (9), o fluxo deve se concentrar entre 7h e 11h. Já no retorno, o período mais crítico será no domingo (12), entre 15h e 21h.