Quem pretende pegar a Rodovia Marechal Rondon (SP-300) durante o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista deve encontrar movimento acima do normal. A expectativa é que mais de 800 mil veículos circulem entre quarta-feira (8) e domingo (12) no trecho administrado pela ViaRondon, entre Bauru e Castilho.
Na região de Araçatuba, a concessionária administra o trecho que passa por cidades como Penápolis, Glicério, Coroados, Araçatuba, Valparaíso, Mirandópolis, Guaraçaí, Andradina e Castilho. O fluxo deve ser maior nos períodos de saída e retorno do feriado.
A orientação é que os motoristas evitem os horários de pico. Na quarta-feira (8), o maior movimento está previsto entre 16h e 20h. Na quinta-feira (9), o fluxo deve se concentrar entre 7h e 11h. Já no retorno, o período mais crítico será no domingo (12), entre 15h e 21h.
Antes de viajar, a recomendação é fazer uma revisão básica do veículo, verificando pneus, freios, sistema de iluminação, nível de óleo e água, além das condições do estepe. Também é importante usar cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade, manter distância segura e não dirigir sob efeito de álcool ou usando o celular.
Com as baixas temperaturas nesta época do ano, a ViaRondon também alerta para a possibilidade de neblina nas primeiras horas da manhã. Nesses casos, o motorista deve reduzir a velocidade, manter os faróis baixos acesos e evitar ultrapassagens. Se a visibilidade estiver muito comprometida, o ideal é parar em local seguro fora da pista.
Durante a operação, a concessionária manterá equipes de atendimento distribuídas ao longo da rodovia, com ambulâncias, guinchos leves e pesados e viaturas de inspeção de tráfego.
No trecho regional, os usuários contam com bases de apoio em Penápolis, Coroados, Araçatuba, Valparaíso, Mirandópolis e Andradina, com sanitários, água e informações aos viajantes.
Em caso de emergência, os motoristas podem acionar a ViaRondon pelo telefone 0800 72 99 300, pelo WhatsApp (14) 99874-9424 ou pelos telefones de emergência instalados ao longo da rodovia.
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